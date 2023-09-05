中国8月服务业等经济数据报告减速

中国/经济

根据周二发布的一项独立指数显示，在中国新冠疫情后复苏步履蹒跚的背景下，8月份中国服务业活动增长放缓。其它经济领域数据也报告增速放缓。

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由标准普尔全球公司和经济媒体财新计算得出的采购经理人活动指数(PMI)上个月为51.8点，7月份为54.1。低于 50 的数字反映了活动的收缩。 数据表明扩张。 近几个月来，这一数字一直在稳步增长。

财新新闻稿援引经济学家王哲的话说：“随着市场状况改善，服务供需继续增长，但增速放缓。”

自2022年12月取消严格的清零措施以来，中国经济经历了复苏，这在很大程度上有利于服务业，顾客回流到餐馆、交通和旅游场所。

但由于国外对中国产品的需求低迷，它在包括制造业在内的其他领域仍难以实现目标。

据中国官方数据，今年上半年服务业占中国国内生产总值（GDP）的56%。

尽管复苏放缓，但服务企业在8月份继续招聘，使得该行业的就业人数连续第7个月继续扩张。就其本身而言，8月份汇总服务业和制造业的综合指数小幅下跌至51.7点，而一个月前为51.9点。

法新社引述财新强调，这是自一月份以来的最弱增速，并指出“内需不足”正在损害经济。

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