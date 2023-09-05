国际传媒热议习近平缺席G20峰会

习近平缺席G20

在数日猜测后，中国外交部确认了主席习近平不会出席本周于印度举行的二十国集团（G20）峰会，由总理李强代为出席，引发国际传媒热议习近平为何缺席，并解析这究竟意味着什么？

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这将是自2008年首届领导人峰会以来，中国国家主席首次缺席。2020年、 2021年新冠疫情期间，习近平都以虚拟方式出席了峰会。另外在被问到习近平不能出席会议的原因时，中国外交部发言人毛宁拒绝回答，实在不寻常。

习近平缺席的原因目前扑朔迷离，一些专家认为习近平缺席恐怕与这次G20峰会可能难以达成任何共识有关。

据路透社报道说，G20峰会很难解决问题暴露出西方和非西方大国之间合作的局限性，并促使各国加倍支持它们更乐于合作的团体。

华盛顿威尔逊中心南亚研究所所长迈克尔·库格尔曼（Michael Kugelman）在接受路透社采访时表示，要应对全球威胁，“分裂成西方和非西方集团并不是人们想看到的”。

本届峰会不能达成共识也将损害印度总理莫迪的外交声誉，他正利用此次峰会主席的身份提升新德里作为经济强国和全球南方领导者的地位。

报道引述新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮（Alfred Wu）分析说，考虑到习近平对国内问题的关注，他可能不愿意出国访问。“习近平正在制定自己的议程，他最关心的是国家安全，他必须留在中国，让外国领导人访问他，” 他补充说。

纽时：习或更喜中国有更多话语权的小集团

周二，纽约时报登出文章解析习近平为何缺席七G20，这意味着什么？文章同样指出，在这一决定宣布之时，中国与20国集团的几个成员国之间的关系正日趋紧张，具体来说就是美国和印度，前者是因为北京对俄罗斯的持续支持，后者则是由于中国在亚洲越来越强势的领土主张。

文章认为，中国政治的不透明和北京的沉默让人很难理解习近平为什么选择不参加峰会。分析人士说，这可能表明习更喜欢那些让中国有更多话语权的小集团，比如近日刚刚在约翰内斯堡闭幕的金砖国家峰会，与会的都是新兴国家。考虑到这意味着习近平失去了在20国峰会期间与拜登总统会面的机会，此举可能表明，习希望以自己的方式来缓解与美国的紧张关系。

此外，在这场峰会举办之时，由于不断恶化的房地产危机，中国经济正面临多年来最艰难的时刻，可能将是对习近平统治构成的最严峻挑战之一。习的缺席可能是因为他需要待在北京应对紧迫的经济问题。

纽时强调出，习对权力的紧握也意味着其他国家的领导人会不确定，假如峰会达成了任何决策，李强是否有权力去推进。

文章接着援引新加坡国立大学政治学副教授庄嘉颖说，“每次‘缺席’都会有这样的猜测，不仅说明了不透明带来的不确定性，还让人们看到一切似乎都取决于习，毕竟权力集中在他身上” ；“如果领导层从外面看——进而也关系到内部——如此依赖一个人，那就会形成一个相当脆弱的局面，无论那个人多么强大，” 他还说。

文章评估，既然在新德里的会面已经不可能，拜登下一次与习见面的机会可能要等到11月在旧金山的亚太经济合作组织峰会。况且，鉴于越来越多迹象表明中国在摆出没兴趣打交道的样子，因此不能保证习届时会参加。

华日：这很可能被视为对印度总理莫迪的冷落

同一天据华尔街日报报道，中国领导人习近平将缺席本周末在新德里举行的世界领导人重要会议，而是派出他的最高副手出席此次峰会，这很可能被视为对印度总理莫迪的冷落。

报道说，自2008年G20开始安排领导人级别的会议以来，中国国家主席通常会亲自出席G20的领导人峰会，但根据中国外交部周一发表的一份简短声明，今年中国政府决定派出国家第二号领导人国务院总理李强参会。

中国外交部没有说明李强代替习近平出席的原因。习近平自2013年就任中国国家主席以来，参加了每一届的G20领导人峰会，不过他没有到场参加2021年在罗马举行的会议，因为当时正处于新冠疫情期间，习近平取消了出国访问。那一年，习近平是通过视频连线向峰会致辞，并派外交部长前往参会。

华日注意到，在回应早些时候关于中国领导人可能缺席的新闻报道时，即将出席新德里峰会的美国总统拜登对习近平的缺席表示失望。拜登周日对记者说：“但我将会去见他，”拜登没有仔细说明。美中两国官员一直在为拜登和习近平可能于11月在旧金山亚太经济合作组织APEC会议期间举行会晤而努力。”

报道援引印度学者看法称，新德里将把习近平决定不参加二十国集团峰会视为北京方面对莫迪的冷落。

印度索尼帕特的金德尔全球大学（O.P. Jindal Global University）国际事务学院院长Sreeram Chaulia说：“他们试图对印度做出非常不客气的回绝，他们认为印度正试图在一个多边论坛上发挥领导作用。”

习近平的“空椅子”不是好兆头

在上述报导的前一天。法国《观察家》周刊网站登出中国问题专家皮埃尔·阿斯基的文章：《为什么习近平在G20上的“空椅子”不是好兆头》。

文章写道：“一个国家的国家元首的缺席有时和他的出席一样具有说服力。中国一号人物习近平的决定就是如此，他不会前往新德里参加9月9日至10日举行的G20峰会即世界主要经济体的会议。由于国际刑事法院检察官发出逮捕令，（俄罗斯总统）弗拉基米尔·普京的缺席是意料之中的；但习近平的缺席则不是，因此，习使诸多主要政府陷入了疑问的深渊。”

文章突出，“空椅子”在世界媒体有关中国的报道中已经成了一个梗，一个象征，它源自中国首位诺贝尔和平奖得主、被以空白理由逮捕的刘晓波不能出席2010年诺贝尔和平奖颁奖礼，典礼主办方特地为刘留了一把空椅子以示对刘的尊重及抗议中共对异议人士的镇压。

值得关注之点还有，没有习的20国集团对莫迪也不见得就很糟糕。

习“的到来将意味着，在没有采取任何有诚意的措施去解决边境危机的情况下实现关系正常化”，位于新德里的政策研究中心的战略研究教授布拉玛·切拉尼对纽约时报如是说道。

纽约时报表示，地图引起的争议令人怀疑，本月习近平和莫迪在金砖国家峰会期间的会面究竟取得了什么进展——如果有进展的话。两国表示就边境争议展开了商讨。

那场峰会被视为习近平的一场重大胜利，经过北京的努力游说，该集团的成员国巴西、俄罗斯、印度、中国和南非同意进行扩张，邀请六个新成员加入。

纽时提及，近几个月来，习近平只去了那些能保证友好相待的国家，比如沙特阿拉伯、俄罗斯，还有最近的南非。

中国领导人不出席，这对此次峰会的东道主印度是一个打击，同时也令人对习近平作为世界政治家的形象产生疑问。

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