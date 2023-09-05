岸田东盟会未知是否单独见李强 但预备应对李强可能谴责核处理水排海

日本/中国

为出席东盟（ASEAN）相关首脑会议，日本首相岸田文雄9月5日下午携夫人裕子从东京羽田机场启程。关于借东盟首脑会议之机与中国国务院总理李强举行个别会谈的可能性表示，“目前处于和中国面对面会谈尚未决定的状况。”中国反对东京电力福岛第一核电站处理水排海。岸田称预备回应李强的可能批评。

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据共同社今天报道称，岸田启程出席东盟会议但称日中会谈未定。

日本首相岸田文雄5日乘坐政府专机从东京羽田机场启程，前往东盟（ASEAN）相关首脑会议举办地印尼。

围绕日本处理水排海，岸田还表示想在一系列会议上向各国谋求理解。岸田表示：“正在带着透明性与国际原子能机构（IAEA）合作的同时采取措施。愿尽力说明以得到理解。”

在与东盟的首脑会议上，将确认为了12月在东京举行的日本与东盟特别首脑会议取得成功展开合作。今年正值日本与东盟开始交流50周年。会上将确认为实现“自由开放的印度太平洋”而合作，双方的相互关系将升级为“全面战略伙伴关系”。

共同社说，预计岸田将在东盟与日中韩（东盟+3）会议上与李强会面。若李强谴责处理水排海，岸田预计将要求基于科学依据展开讨论。

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