日媒：中国拒绝加入日方建议的处理水评估国际机制

中国/日本

共同社称5日获悉，围绕东京电力福岛第一核电站处理水排放入海，日本政府曾向中国政府建议加入国际原子能机构（IAEA）的国际机制，但中国拒绝。该机制是对在福岛近海采样的海水中放射性物质的监测结果进行客观分析和评估，当事国日本不在其中。日中关系消息人士透露了此事。这再次凸显出中方反对处理水排海的强硬姿态，日本寻求的基于科学根据的讨论变得困难。

广告 继续浏览后续

据共同社今天报道称，中国拒绝加入日方建议的处理水评估国际机制。

关于福岛近海的海水，由多个国家研究机构组成的上述国际机制将对日本政府和IAEA分别实施的监测结果进行比较和分析。参加该机制的研究机构由IAEA相关组织选出，包括美国和法国、瑞士、韩国的机构。为保证国际评估的客观性，当事国日本没有加入该机制。

据日中关系消息人士称，日本政府今年以来多次通过外交渠道敦促中方加入该国际机制。这是为使中国能进行科学判断的建议，但据悉中国方面质疑该机制的实效性，认为无法保证分析和评估的独立性等，因此没有接受该建议。

共同社说，日本政府就处理水向中方提议设置日中专家和实务人士参加的“磋商机制”，但中国对此尚未回应。

日本首相岸田文雄和中国国务院总理李强将出席5日在印尼首都雅加达开幕的东盟（ASEAN）相关首脑会议，围绕处理水对立加深的日中领导人能否接触成为焦点。不过正式的首脑会谈并未推进协调，很可能不会举行。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅