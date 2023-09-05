日本向世贸组织提出文书 要求中国撤销禁止日本水产品进口令

日本/中国/核污染

针对因福岛第一核电站处理水排海，中国全面暂停进口日本水产品一事，日本外务省9月4日向世界贸易组织（WTO）提出书面文书，表示“暂停进口”措施完全不可接受，要求立即废除。

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世贸组织《实施动植物卫生检疫措施协定》（SPS ）要求在采取严重影响与其他国家的贸易的措施时，需要进行通报， 日本政府要求立即解除进口禁令，但中国政府目前尚未回应。

日本内阁官房长官松野博一9月5日在记者会上表示：“我们正在通过基于科学证据严谨提供信息，寻求国际社会的理解和支持，同时还将继续要求中国立即取消对日本食品的进口限制”。

中国政府于8月31日通知世贸组织，作为“有效保护公众生命健康、彻底控制危险的紧急措施”，决定停止进口原产于日本的所有海产品。

对此，日本政府4日在递交给世贸组织的文书中指出：“中方所通报的措施日方完全无法接受”，“要求中方立即废除这些措施，也将继续提出我们的要求”。

文书称，处理水排海后的监测结果“清楚地表明，该海域各监测点的氚浓度水平明显低于排放标准。排放正在按计划进行， 到目前为止没有发生任何问题”。

文书还指出：福岛第一核电站每年预定排放的处理水中放射性物质氚的含量约为中国秦山核电站等的十分之一。表示中国的暂停进口措施“难以看出是基于科学的原则”。

除了提交这份文书外，日本政府还要求中国政府根据日中同为缔约方的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的规定进行讨论。 通过讨论寻求立即废除禁止进口措施。 此项协定规定，如果缔约国一方采取影响贸易的“紧急措施”，相关国家可以要求进行讨论。外务省呼吁中方立即进行讨论，但是此项规定中没有强制措施，目前还不清楚中国是否会按此规定行事。

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