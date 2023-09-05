“日经亚洲”：习近平在北戴河遭元老斥责

中央社北京5日转引日经亚洲”（Nikkei Asia）社论撰稿人中泽克二撰文指出，消息人士透露，中国国家主席习近平在今夏北戴河会议上，因为国家方向问题遭到中共元老们斥责。

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中泽克二（Katsuji Nakazawa）是东京的日经新闻高层人员和社论撰稿人。他曾在中国担任7年特派记者，后来担任中国分社社长，而且是2014年范恩-上田纪念国际记者奖（Vaughn-Ueda prize）得主。

他表示，中国国内政治出现了动荡迹象。习近平不参与即将在印度举行的20国集团（G20）峰会，国务院总理李强将代为出席。这将是习近平首次缺席G20峰会。

中泽克二指出，中国国内政治动荡的前兆似乎在今夏北戴河会议就已浮现。这场闭门会议的非正式讨论从未正式披露，但今年会议细节已开始浮上台面。

他还写道，简而言之，这次会议与习近平2012年成为中共总书记以来举行的过去10次北戴河会议感觉大不相同。

消息人士指称，在今年北戴河会议上，一群退休中共元老以前所未有的方式斥责了习近平。根据收集到的消息，习近平之后向最亲近幕僚们表达了他的沮丧。

这次北戴河会议是在中共最重要大老缺席情况下举行，前国家主席江泽民已在去年11月去世，习近平的前任、现年80岁的胡锦涛去年10月二十大被唐突护送出人民大会堂后，迄今很少露面。

中泽克二表示，对习近平而言，江、胡两人的缺席本可能有助于创造理想局面，但事情并没有那么简单。

中国经济正以自1970年代末“改革开放”以来前所未见的方式衰退。房地产行业一片混乱，房产巨头恆大集团的困境就是一个例证。青年失业率恶化的程度，已使中国当局今夏停止发布数据。

此外，中国火箭军两名高层将领遭到整肃解职的消息7月曝光后，军方陷入骚乱。中国外长秦刚因不明原因被免职，对于中国外交部的臆测仍余波荡漾。这些动荡让许多在中国经济崛起期间领导共产党的元老们感到担忧。

消息人士透露，在北戴河会议前，中共元老已先召开他们的会议，总结他们的意见，之后才传达给当前领导人。上述会议可能是在北京郊区举行。

之后，这些大老中只有几人前往北戴河，向当前领导人传达他们的共识。上述消息人士指称，这场与包括习近平在内当前领导人的面会，为期一天。

中泽克二写道，中共元老传达的讯息主旨是，如果政治、经济、社会动荡持续下去，没有採取有效应对措施，中共可能失去公众支持，对其统治构成威胁。

据悉，中共元老们说，不能再更乱了。这群大老的核心人物是前国家副主席曾庆红，他是已故前主席江泽民的最亲近幕僚之一。

现年84岁的曾庆红在中共党内仍具影响力，拥有广大人脉。部分人士指称，在江泽民死后，曾庆红扮演了更重大角色。

据悉，习近平在出乎意料遭到中共元老严厉批评后，与他提拔的亲近幕僚们窝在一起。根据已流出的消息，习近平表达了他的不满，并将问题指向他的3位前任邓小平、江泽民及胡锦涛。

据信，习近平说道：“过去3位领导人留下的所有问题都落在我的肩上。过去十年我一直在解决这些问题，但问题仍然没有解决。罪责在我吗？”

中国除了经济陷入困境，对外关係也欠佳。中泽克二在文中指出，习近平避不参加G20峰会，很可能是为了避免丢面子。

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