蔡英文今率团出访史瓦帝尼拟促进双方永续合作

台湾/史瓦帝尼/政治

台湾总统蔡英文今天上午搭乘华航专机出访非洲友邦史瓦帝尼，展开四天国是访问，庆祝史瓦帝尼建国55周年。蔡英文登机前，在机场发表谈话表示，此行将代表台湾人民，共同庆祝两国邦谊，促进永续合作。

广告 继续浏览后续

蔡英文表示，史瓦帝尼王国，是台湾在非洲坚实的友邦，不仅长期在国际场合为台湾仗义执言，史瓦帝尼国王恩史瓦帝三世，从1986年登基以来，总共访问台湾18次，两国之间有着深厚的情谊。

她说，今年是两国建交55周年，也是史瓦帝尼王国独立建国55周年，更是史王恩史瓦帝三世55岁生日，她将代表台湾人民，致上最诚挚的祝贺，共同庆祝两国历久弥新的邦谊。

蔡英文还表示，台湾期盼进一步和史瓦帝尼从中央到地方深化伙伴关系。因此，这一次，高雄市长陈其迈随同出访。她透露，高雄市和史瓦帝尼首都－姆巴巴内市，正在推动缔结姊妹市计划，希望透过这项计划，有助两国的教育合作及青年交流。

包括总统府秘书长林佳龙、国安会秘书长顾立雄、外交部长吴钊燮、国家安全局长蔡明彦、史瓦帝尼王国临时代办熊威查班杰等，今天都到场送机。

针对蔡英文出国前有来自非洲11国、超过80位政要，透过联合声明及致函，以及社群媒体贴文等方式，对蔡英文再度出访非洲表达欢迎。台湾外交部次长李淳表示，这反映出台湾这些年的努力，与非洲国家的关系愈来愈近，虽然与非洲国家没有正式邦交，但经济上的互动愈来愈升温，结果就反应在非洲11个国家、超过80位政要，利用这个机会发声，对蔡英文总统表达欢迎。

有国际媒体报导，尽管是非洲大陆最后一个反对北京当局「一个中国」原则的国家，史瓦帝尼政府发言人恩苏马罗（Alpheous Nxumalo）表示，他不认为「蔡总统的访问会造成任何问题」。

恩苏马罗说，史瓦帝尼王国和台湾共和国（Republic of Taiwan）从1968年起建交，他说，从没遇到过任何问题，而且台湾总统访问史瓦帝尼也不是第一次了。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅