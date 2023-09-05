调查：84%中企临挑战 「走出去」比例增至九成 首选香港连东盟等外界

中国/经济

一项调查显示，中国疫后经济复苏不似预期，刺激更多中国内地企业(内企)希望发展海外市场，但大部分受访内企希望到东盟等《区域全面经济伙伴协定》（RCEP）成员国发展，比例高于希望到「一带一路」等国家发展的比例；而内企选择在香港寻求专业服务以支援「走出去」的比例更较疫情前大幅上升12个百分点到六成二。

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中国倡议的「一带一路」项目本月起踏入十周年，但却出现意大利检讨是否继续参与及中国主动转谈「小而美」投资方案，而香港贸易发展局这个港府法定组织在5至7月访问 791家主要在大湾区及长三角地区营运的内地企业的调查结果显示，83.9%受访企业表示正面临各种挑战，包括地缘政治紧张丶市场需求不足丶融资困难等；影响之下，接近九成受访内企表示，计划在未来一至三年「走出去」发展国际业务，比例较疫情前的七至八成为高。

当中，有 71.6%企业希望前往中国以外的十四个 RCEP成员国发展业务，而单是东盟便占了58%；其次是有 64.3%企业希望前往其他「一带一路」及相关的新兴市场，包括中东丶中欧及东欧丶南美丶非洲等地；而希望到美加两地的受访内企则占45%，另有30%愿到英德等先进国家。贸发局研究总监范婉儿昨(4日)在调查结果发布会上说，调查显示内企的海外发展方向，已由欧美等先进国家转到东盟等一带一路沿线国家。

业务方面，受访内企期望发展的四大领域依次是物流运输(28.8%)丶市场销售(26.9%)丶投资设厂(23.3%)及海外采购(15.9%)。

这份名为《香港作为内地企业「走出去」拓展「一带一路」及RCEP机遇首选平台》的调查又显示，62.1%表示会在香港寻求专业服务以开拓海外商机，较2019年的同类调查增加十二个百分点；而选择前往内地不同省市寻找服务的则有47.7%。范婉儿指出，有内企反映香港科研能力强丶引进海外先进器材方便，认为香港能吸引从事可持续发展丶医疗等企业。她总结说，调查反映区内存在商机，呼吁香港商界更主动和积极地把握商机。

根据本台《国际纵横》专栏报道，「一带一路」倡议项目的构思由中国国家主席习近平在 2013年9月提出，计划到 2049年形成一个由七十多个国家组成的联合体，总金额达 10000亿美元。根据中国商务部的统计，截至去年底，中国和参与这项倡议国家的商品贸易总额逼近13兆美元，使中国成为世界上最大的官方债权人，意味诸多贫困国家沦为中国的债务国。

韩媒《朝鲜日报》今(5日)早的报章头条便以《中国一带一路10年来致23国面临破产危机》为题作出报道。面对挫折和指责，中国正寻求推行“小而美”的方案和在债务问题上探索更具可持续性的方法。

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