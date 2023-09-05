香港/经济

标准普尔发布全球最新采购经理指数(PMI)，香港 8月PMI由 7月的 49.4升至 49.8，但已是连续两个月低于 50的荣枯线，反映营商环境持续收缩，惟走弱幅度收窄。而营商情绪亦自去年11月以来首次转为悲观，使商业信心跌至 2021年 2月以来最低。为此，声称以催谷消费和旅游来刺激经济的香港政府，决定在10月1日国庆日晚上复办停了五年的烟花汇演，延续由中秋节前开始推出的夜间经济推广活动。

香港将于今年国庆复办停了五年的烟花汇演, 图为2018年停放烟花前的国庆烟花汇演 2023年9月5日

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提供金融服务的标普今(5日)早发表 8月的 PMI数据，经济放缓减弱市场基本需求，造成新订单总量连续两个月下降，且跌幅虽然温和，但仍高于上月。

该公司全球市场财智经济研究部副总监彭静怡表示，PMI数据显示香港 8月的营商环境持续走弱，计及来自中国内地的新增业务由升转跌，整体市场需求减弱是香港增长放缓的主要原因。此外，环球加息影响经济，新增订单持续减少，显示未来数月产出仍有下跌空间，业者对近期前景并不乐观。

展望未来一年，标普报告指出，企业营商情绪自去年11月以来首次转为悲观，跌至两年半以来最弱，受访者普遍忧虑需求持续走弱，以及竞争加剧影响销情。

在香港经济增长不如预期的情况下，港府研究推广夜间经济，虽然有关计划不被饮食和零售业界看好，认为这只会分薄港人已然不高的消费力，而劳动力紧张亦令人手难以增加或加长工时，但行政展官李家超今(5日)早在出席会议前透露，财政司司长和副司长正积极筹备推广夜间经济活动，期望能够搞活丶搞旺夜市。他又说，财政司近期就此联络不同业界时，业界人士普遍反应正面，并表示会积极参与，包括举办多元化活动丶延长营业时间及提供优惠等，预计下周可公布细节。

他早前便已表示，「夜经济」不是一次性活动，而是不断地去做，头炮争取在中秋节前后推出，并利用好国庆节假期，一直推展跨越新年。而太古地产昨日提早宣布，旗下多个商场会推出一系列晚间推广优惠，以支持港府推动香港「夜经济」。

李家超又同时公布，10月1日将复办国庆烟花汇演，是五年来再次在维港两岸再有烟花绽放，同时会推出一连串庆祝和优惠活动，希望令香港晚上活起来丶动起来。

据烟花制作业人士表示，大型烟花表演的筹备工作一般需时两丶三个月，现时距离国庆只有不足一个月的时间，估计承接者须面对挑战，另一可能是缩小规模。

而另一个需要尹1紧工作来迎接复办烟花汇演的，相信是酒店业界。酒店业主联会执行总干事徐英伟表示，业界过往在暑假便会开始为国庆黄金周进行筹备及宣传，港府现时才公布复办烟花汇演会令他们的工作更赶忙，但复办烟花仍是好事，因为每逢国庆黄金周，旅客在酒店及餐饮业方面的需求都很大，相信今次国庆烟花汇演复办，有助刺激旅游业，为业界注下强心针，期望圣诞及新年的烟花汇演亦能顺利举行。

香港政府自1982年起便在农历新年期间于维港举办烟花汇演，其后更扩至国庆日，但因为疫情关系，香港自2019年农历新年烟花汇演后便一直停办。

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