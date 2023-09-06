东盟+3峰会上李强谈及日处理水入海 与岸田短暂交会

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中国国务院总理李强今天下午在雅加达藉出席第26届东协与中日韩（10+3）领导人会议，表达中方对日本将核处理水排海的立场，要求日方以负责任方式处置核处理水。李强与日本首相岸田短暂会面。岸田寻求中国理解，消息肯定双方谈话平和，没有激烈争论。岸田还提要求，中国应立即撤销对日本水产品祭出的进口禁令。

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中央社今天引述中国官方的新华社消息，中国总理李强就日本福岛“核污染水（核处理水）排海”问题阐明中方立场，指“核污染水”处置关乎全球海洋生态环境和民众健康，日方应“忠实履行自己的国际义务，与邻国等利益攸关方充分协商，以负责任方式处置‘核污染水’”。

中央社说，日本首相岸田文雄今天在出访地印尼与中国国务院总理李强站着短暂交谈。日本政府消息人士透露，岸田已就日本将福岛“核处理水”排放入海一事说明日方立场，并寻求对方理解。

日本放送协会（NHK）说，岸田与李强也再度确认，双方将以建立“建设性且稳定的日中关系”为目标。

日本电视台（Nippon TV）的消息说，这是日本将福岛第一核电厂存放的核处理水排放入海后，日中领袖首度接触。岸田与李强是在出席东南亚国家协会（ASEAN）加上日中韩3国举行的峰会前，短暂站立交谈。

据日本政府相关人士透露，岸田当场也要求，中国应立即撤销对日本水产品祭出的进口禁令。

另外，东协加上日中韩的峰会进行了约1小时20分钟，岸田在会中直接向与会各国领袖说明，日方是如何致力确保核处理水的安全性与透明度。

据中央社说，日本方面目前仍不清楚中国总理李强对核处理水议题做出什么回应。但日本政府相关人士说，日中领袖间并未爆发激烈争论。

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