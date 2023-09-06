中国欲将“伤害中华民族感情”立法成罪

中国/中华民族精神与感情

中国官方拟修法处罚“有损中华民族精神、伤害中华民族感情”的特定行为。中国“治安管理处罚法（修订草案）”8月底首次提请全国人大常委会会议审议，新增多项处罚行为。因该修法没提出具体定义，已在中国网络掀起一面倒的质疑声浪。网友批评这是拿来扣人“汉奸”、“反贼”帽子入罪的口袋法。

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据中央社今天报道称，中国罪罚“伤害中华民族感情”行为。根据中国“治安管理处罚法（修订草案），新增多项处罚行为“草案”新增第34条，指“在公共场所或者强制他人在公共场所穿着、佩戴有损中华民族精神、伤害中华民族感情的服饰、标志的”；“制作、传播、宣扬、散布有损中华民族精神、伤害中华民族感情的物品或者言论的”，都要受罚。

有上述行为者，处5日以上10日以下拘留，或者人民币1000元以上3000元以下罚款；情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处5000元以下罚款。

但“草案”并未相应提出何谓“有损中华民族精神、伤害中华民族感情”的具体定义。该草案目前正公开征求意见，9月30日截止。

据中央社说，中国官媒报导后，中国网络社群掀起一面倒质疑声浪，多名意见领袖号召网友向全国人大提出反对意见。在社群微博，多位大V（经认证拥有众多粉丝的网络用户）发文反问“伤害民族感情”由谁界定？怎么算伤害？“什么是中华民族的精神和感情，一个管理治安的员警叔叔能说了算吗？”

有大陆网友质疑“这种无法量化完全凭主观臆断的条文能作为执法依据吗？”，反问“吃日本海鲜、穿日式服装算不算伤害中华民族感情？”、“要是穿着文革时期造反派服饰的算不算？文革可是党中央明确否定的事件。”

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