中国禁止公务员在工作中使用iPhone

中美科技战

路透社今天引用《华尔街日报》报道指，中国已禁止公务员在工作中使用苹果iPhone和其他外国智能手机。

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《华尔街日报》周三援引知情人士表示，中国已要求中央政府机构的官员不得在工作中使用苹果公司的iPhone和其它外国品牌的设备，也不得将它们带入办公室。

据这些人士称，最近几周，政府工作人员在工作聊天群或会议上接到上级的上述指示。该命令是中国政府为减少对外国技术的依赖和加强网络安全而采取的最新措施，也是在限制敏感信息流出中国的背景下出台的。

路透社说，华日报道没有提及受该措施影响的其他智能手机品牌。苹果公司和中国国务院新闻办公室都没有立即回应路透社的请求。

中国政府越来越关注数据安全问题，并已为企业制定了这方面的法律框架。

路透社又提及，今年 5 月，中国政府敦促大型国有企业在实现技术独立目标方面发挥关键作用，其背景是在与美国关系紧张之下，尤其是在半导体领域。

值得注意的是，华日报道还指出，中国政府此举可能对包括苹果公司在内的在华外国品牌产生寒蝉效应。苹果公司在中国高端智能手机市场占据主导地位，中国是其最大市场之一，约占其总收入的19%。

目前尚不清楚这些命令的下达范围，但一些中央政府监管机构的员工也收到了类似信息。

中国国务院新闻办公室和苹果公司没有立即回应华日的置评请求。

据上述知情人士说，中国政府多年来一直限制一些机构的政府官员在工作中使用苹果手机，但现在这一命令的覆盖范围扩大了。这一最新的命令还表明，中国政府正在加大力度确保其规定得到严格执行。

此外，华日报道认为，中国的这一限制措施与美国针对华为的禁令以及针对官员使用由中国拥有的TikTok的类似禁令如出一辙。随着中美关系在数十年来的低点附近徘徊，这两个超级大国都更加重视国家安全，担心数据泄露。

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