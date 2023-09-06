习近平受中共元老指责？有人说不可能

中国/习近平/北戴河

近期有日本媒体报导说，中国领导人习近平在北戴河会议上，因国家方向问题受到中共党内元老的斥责，他因此向亲信幕僚表示沮丧。对此中国民主运动者王丹今（6）日在脸书发文说，不相信日媒的说法。他并对真实性存疑。但此消息引发热议。

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据新头壳今天引述消息报道称，日媒报导习近平受中共元老指责，中国民运人士王丹认为，消息并不准确，真实性存疑！

近期有日本媒体报导说，习近平在北戴河会议上，因国家方向问题受到中共党内元老的斥责。

王丹在脸书粉专《王丹网站》上指出，以他对中国的长期的观察和掌握的信息，日媒的消息并不准确，除非日媒拿出可靠的证据，否则他不相信这消息的真实性。王丹强调，若中共元老真有这样的实力，根本就不会让习近平连任，或眼看习近平清洗他们的亲信。王丹补充，他掌握的情况是，中共元老们早就被“保护性隔离”。

王丹最后称，日媒发布的这条消息，很可能又是“习下李上”传言的翻版，准确度不高。

据该报刊列网友们也纷纷在文章下留言说：“元老们若嫌命长，才够胆斥责习近平。”、“习近平连胡锦涛都敢当面押走，元老对他来说算个屁。”、“我也不相信。元老们不可能指责习近平，除非不想活了！”

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