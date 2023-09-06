习近平缺席G20：外国驻华使节称证实令人担忧的趋势

中国/与西方断绝联系

对于几位驻华外国外交官来说，中国国家主席习近平本周将不会出席印度G20峰会的消息证实了一个令人担忧的趋势：即北京正在与西方及西方的盟友断绝联系。

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路透社今天报道称，这些国家的十多位驻华使节向路透社详细介绍了他们在接触中国官员和获取有关中国的其他信息来源方面，所面临的越来越大的困难。由于此事敏感而要求匿名的特使们表示，尽管中国放弃了三年来阻碍外交活动的严格疫情控制措施，但这一趋势在 2023 年变得更加明显。

曾担任澳大利亚驻香港外交官的外交政策分析师瑞安·尼拉姆(Ryan Neelam)表示，这一事态发展凸显出，在习近平的严格统治下，官员们对与外国势力打交道变得更加谨慎。

洛伊研究所公共舆论和外交政策主任尼拉姆说：“这会在整个体系中产生涓滴效应，使下级官员、官僚和外交官不太愿意不按计划行事。”

近年来，中国与西方的关系在一系列问题上急剧恶化，从北京不愿就乌克兰入侵问题谴责盟友俄罗斯，到敏感技术议题和台湾的紧张局势。

中国没有解释习近平为何没有率领北京代表团前往新德里参加9月9日至10日的会议。习近平十多年前上任以来参加了历届G20峰会。中国只说总理李强将代表中国。

中国与东道国印度的关系紧张，分析人士称这可能是一个因素，但更广泛地说，习近平今年的国际旅行大幅减少，仅限于北京认为友好的国家。习近平只离开中国两次——在莫斯科会见俄罗斯总统普京，以及上个月在南非出席金砖国家主要新兴经济体会议，习近平还放弃了一次主旨演讲，但中国没有做出任何解释。

相比之下，习近平在 2022 年进行了五次出国访问，尽管当时中国边境由于严格的流行病控制而实际上关闭，并在 2019 年新冠疫情爆发之前进行了十几次出访。

法国总统马克龙和美国国务卿布林肯等一些西方领导人今年曾前往中国与习近平举行会谈。

但对于几位驻北京的西方特使来说，与新冠疫情大流行之前相比，与中国官员甚至与国家有关的智库学者的定期接触已经减少，智库在向世界解释中国政策方面发挥着关键作用。

几位外交官表示，为出访的政要安排访问、制定协议和确保媒体访问也变得越来越困难。

外交官们表示，在安排会议时，中国官员严格遵守照本宣科的评论，而一些外交官则说，他们遭遇了民族主义学者的敌对行为。他们表示，这降低了驻华外交官反馈给本国首都的信息质量。

路透社7月报道了一些外交官称他们也面临中国当局加强审查和干预的情况。

不过，与中国关系密切的两个国家的使节表示，他们没有遇到此类问题。

华盛顿智库史汀生中心中国项目主任孙云表示，中国越来越多地利用限制准入或不参加活动作为针对与中国有分歧的国家的“杠杆”。孙云说：“中国将接触视为影响其他国家行为的杠杆手段。”她还说，她还听说西方外交官在中国缺乏准入和安全限制的情况“加剧”。

分析人士表示，随着中国加强全面的国家安全行动，部分目的称是铲除外国间谍，这种趋势短期内几乎没有迹象表明会停止。

美国卡内基国际和平基金会高级研究员赵通表示，“当中国官僚机构内部反西方情绪高涨时，与西方官员的频繁接触或密切工作关系可能会引发人们对他们政治可信度产生质疑。”该研究员称，“对于中国官员来说，此类接触的好处已经变得不那么明显，而政治和安全风险却在增加。”

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