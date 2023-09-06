唱衰华为5G新晶片？美媒称是过时货

中国/7纳米/华为

华为日前推出新款旗舰手机Mate 60 Pro，被中国舆论视为“突破美国封锁”、“重返5G技术”的象征。但美媒称，华为新手机是否具备真正意义上的5G技术仍有许多疑问，且华为手机内置的中芯国际7奈米芯片技术也属过时产品。

广告 继续浏览后续

中央社今天引述美媒说，5G技术成疑且芯片过时。此外，与以往的高调完全迥异的是，华为对Mate 60 Pro的发表，以及中国媒体及部分民众“突破美国封锁”的追捧，都表现得十分低调，因此引起各界的热议、揣测及不同解读。

据美国之音说，由于华为5G手机遭美国芯片管制生产受阻，2021年7月出厂的新手机甚至倒退为4G技术，这使得Mate 60 Pro是否真的属于5G技术，受到中国甚至西方世界的关注。中国用户以自测的结果声称，华为这款手机接入无线网络后，虽然并不显示4G或5G的讯号指示图标，但其下载速度与5G手机旗鼓相当。日前彭博社记者在香港用这款手机搭配中国移动网络测试显示，其网速可超过350Mbps。

但英国市场研究公司Radio Free Mobile创办人、数位行动技术系统专家温莎（Richard Windsor）向美国之音指出，网络上常见的简单速度测试，并不能完全证明华为这款手机具有5G连接能力。温莎指出，若使用“载波聚合”（carrier aggregation）技术，4G手机完全可能获得那样的传输速度。而5G的定义并不在于速度或吞吐量，而在于特定条件下的优质接收能力。

消息说，电信技术资讯权威机构GSM Arena公布的Mate 60 Pro手机规格参数显示，其无线通信技术规格为GSM/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE，并没有作出具有5G技术的评断。相比之下，苹果、三星等主流智慧型手机是否具备5G技术，从规格参数中的讯息一目了然。

而各界也发现，在华为官网对Mate 60 Pro的介绍中，只字未提任何5G的技术，即使是包装上，也没有任何5G字样。因此有观点认为，这是华为对此保持低调和隐晦的主要原因。

据该报道引述分析指出，中芯的芯片制程技术，依旧落后国外竞争对手5年，而华为这款手机使用的麒麟9000s芯片，性能仍落后最新的手机芯片两代。相形之下，苹果的iPhone 14使用的是台积电4奈米芯片，而下周即将发表的iPhone 15，更将使用台积电最新的3奈米芯片。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅