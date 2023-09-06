瓦格纳雇佣军将被伦敦列为恐怖主义组织

英国/瓦格纳

英国政府打算将俄罗斯雇佣兵瓦格纳集团列为恐怖主义组织。此举意味着支持极端暴力的瓦格纳集团将属犯罪行为。伦敦政府应在今天（9月6日星期三）将此项提案提交给议会。

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根据英国媒体周二披露的信息，英国将根据反恐法把瓦格纳集团列为应该受到取缔的恐怖主义组织行列，《每日邮报》引述英国内政大臣的表述指出：英国将把目前活跃在非洲的准军事组织列入恐怖组织名单。

这项措施除了具有其象征性的意义之外，还具有真正的法律效应。英国内政部长表示：将行使恐怖主义行为的瓦格纳列为“受取缔”的组织行列之后，任何对该组织支持的行为均可被定为刑事犯罪。此一规则已适用于伊斯兰国组织和圣战基地组织。

今年7月，伦敦曾宣布对13名与非洲瓦格纳集团有关联的个人和组织实施制裁，指控他们犯有战争罪。

瓦格纳雇佣兵十分“残酷”早已名声在外。其成员多来自监犯，他们在参与作战中，常常对战俘采取残忍地处决手段，对所遇到的平民也绝不手软。他们有时还会将所犯暴行拍摄成视频短片进行宣传。

虽然该组织已经失去其历史头目普里戈津，但是其残忍性却毋庸置疑，他们所采用的手段与某些被视为恐怖组织的行为如出一辙。

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