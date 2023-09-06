疑似习近平独生女X帐号发了习近平微笑自拍照？

中国

自由时报今天称，近日一个被认为是习近平独生女习明泽的X帐号（推特前身）发出一张与习近平极为亲密的“自拍照”，引来外界热议。

广告 继续浏览后续

据该报引述消息报道，中国国家主席习近平的独生女“习明泽”一直是外界关注对象，今年6月网上就曾流传一张习明泽的证件照。近日一个被认为是习明泽的X帐号（推特前身）发出一张与习近平极为亲密的“自拍照”，引来外界热议。

消息称，X帐号“My moment”5日PO出一张自拍照，内文写着“丢掉幻想、勇于斗争！心情大好”，而配图中的习近平露出难得一见的笑颜，而靠在他肩上自拍的女子则用了一个笑脸贴图挡住自己的真实面貌。

该报称，这则推文引来不少网友关注，纷纷在推文下留言“公主殿下”、“公主吉祥！皇上万安！”、“都说是公主，过来跪拜一下”。

有网友则留言称“习近平这表情外人基本看不到”，如此非官方的照片在X上流传，也让外界怀疑，“My moment”究竟是否真的是由习明泽本人使用？查看该帐号过去的推文内容，除了中共式的宣传文和部分情绪性推文外，也出现疑似中共领导阶层专用车“红旗L5”的车内影片，代表账号主身份极为特殊。

据自由时报称，“My moment”也与中国官方媒体、英文版《中国日报》近日在X上推出的“X's Moments（学习时代）”的宣传帐号名称类似，“X's Moments”曾被外界认为是习近平的个人X帐号，引来不少关注。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅