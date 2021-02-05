中国COVID疫苗助攻 塞尔维亚接种率欧洲排第二

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（法新社贝尔格勒5日电） 根据牛津马丁学院网站「用数据看世界」（Our World in Data），仅有700万人口的巴尔干半岛小国塞尔维亚，已有超过45万人接种疫苗，在欧洲接种率排名第二，仅次于英国。

塞尔维亚和欧洲他国的其中一个主要差异，在于大多数2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗来自中国国药集团（Sinopharm）。

正当欧洲联盟的疫苗计画因药厂延后交货与各种争议受阻之际，塞尔维亚早已先行一步，将目光投向中国制和俄罗斯制疫苗。

当登记施打疫苗时，塞尔维亚民众可以自由选择是要美国辉瑞（Pfizer）、俄国「卫星 - V」（Sputnik V）还是中国国药集团的疫苗。

然而仍以国药集团疫苗占最大宗。塞国在1月中收到100万剂的国药集团疫苗后，随即展开大规模的施打计画。

塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）将疫苗计画的成功归因于他的私人友谊与外交。

他告诉当地媒体有关他和中国达成有关疫苗的「绝佳交易」，他说：「我去年10月写信给中国国家主席习近平，然后价格就戏剧性地调降。」

武契奇还说：「如果你知道价钱的话，你未来会为我立一座纪念碑。」（译者：陈怡君/核稿：陈政一）

© 2021 AFP