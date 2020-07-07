中國在疫情和頂替醜聞下開始高考

由於武漢肺炎疫情而被推遲一個月的中國高考，於今天7月7日周二開始舉行。1100萬中國考生奔赴考場。今年的高考從傳統的兩天拉長到四天。不久前被曝光的山東省數百宗高考頂替案，也給今年的高考投下陰影。

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據中國媒體綜合消息，當局根據疫情安排的高考措施包括派衛生官員到每個考點監督，凡在考場突然咳嗽的考生將被送到備用考場。

法新社今天發自北京的電稿說，今年中國高考拉長天數。考生和他們的家長都極度緊張。因為最終的成績決定是否能夠進入大學和學習什麼專業。疫情導致學校關閉，考生被困家中，他們的緊張程度要比往年的考生更甚。走向考場的學生們都穿着類似體育服裝的校服。一位49歲的Yi女士告訴法新社，她的兒子在高考之前做了兩次病毒測試，她每天向學校報告四次兒子的體溫。她說自己現在比兒子還緊張。

據中國官媒介紹，今年全國設有7000多個考點和近百萬名監考人員。監考人員除了負責抓考試作弊者之外，還要觀察考生的身體狀況，出現癥狀的考生將被送到備用考場。考生在考前14天被密切監督身體狀況，來自高風險地區的考生需要帶口罩。北京名叫Zhao Kexin的考生對法新社說，“我想已經有足夠的措施，保護我們不被病毒感染。然後，想到在一個公眾場所，跟這麼多人在一起，我還是有點緊張。但是我必須參加考試，我別無選擇。 ”

“命運”

法新社說，六月北京又有疫情反彈，令人擔心會有第二波疫情。但是當局通過大規模測試和封鎖許多住宅區，似乎控制住了疫情的擴散。

對於考生來說，高考獲得高分數，是進入最好大學的唯一通道。中國心理學協會的Ye Minjie說，“考生們緊張並不僅僅因為擔心考不好，也來自他們的家庭和社會的壓力。認為高考是一場決定終身命運的戰鬥，仍然是佔主導地位的想法。這讓學生很焦慮”。

一些考生表示網上授課對他們不利。還有考生抱怨疫情停課的幾個月里，家長一直在背後督着，也是不利因素。法新社說，在中國有高考定終身的想法。所以家長們都很緊張。

頂替醜聞陰影

今年中國高考的另一個大陰影，是冒名頂替醜聞。高考之前不久，山東省240多起高考頂替弊案震驚中國社會。從目前曝光的案例來看，遭人頂替的受害者，都是來自農村的貧家女學生。比如苟晶和陳春秀等人的分數和身份，就被有權者的子女竊取頂替，自己卻蒙在鼓裡。

這個醜聞，高考前在中國社交網絡引發熱議，一些網民要求調查嚴懲責任者，另一些官方報紙或網軍則試圖淡化，並說受害人當年分數不如她自己說的那樣高。但官方調查報告引發懷疑，有網民要求公布當年的考卷。還有網民要求進一步調查。

數百人高考被頂替，這不僅堵死了貧苦農民子女在社會上升的唯一通道，也毀掉他們父母的希望。而受害者卻被要求從網上撤下自己的遭遇。