中國境外維族團體向國際刑事法院（ICC）提交受中國迫害的證據

中國境外維吾爾族團體7月6日表示：已向國際刑事法院（ICC）提交了中國侵害賠償法的證據，試圖推動使中國政府最高領導人正式被調查。

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據美國“華爾街日報”報導，穆斯林佔多數的維吾爾族控訴他們長期在新疆蒙受不當對待。這批向海牙國際刑事法院提出的控訴多達數百頁，指控中國“政治再教育營”通過虐待等手段，來改變維吾爾人的宗教與文化。據報道：這些指控大致獲得國際媒體證實，也遭到西方政府廣泛譴責。美國政府最近更承諾，會讓大規模拘禁維吾爾人的中國官員負起責任。

海外維吾爾族團體提交的文件表示，“東突厥斯坦共和國流亡政府”（East Turkish Government in Exile）與“東突厥斯坦民族覺醒運動”（East Turkistan National Awakening Movement）這次向國際刑事法院檢察官提交中國“廣泛與系統性”犯罪的證據，目的在於觸發調查。

該文件把維吾爾人受虐待歸咎於中國高層領導人物，包括中國現任與前任國家主席習近平和胡錦濤，以及新疆省高官和軍方指揮官。而且犯罪事件“大規模出現，因此應該全數進行調查，以查明能否起訴或審判犯罪人”。

中國政府方面一貫否認曾經惡劣對待維吾爾人或其他少數民族，同時強調這是屬國內的事務，是干涉中國內政。北京還宣稱要以鐵腕手段根除維吾爾族內部的恐怖分子，因為有個別維吾爾人發動炸彈或刺殺攻擊。

分析認為：維吾爾人的這項行動結果如何仍充滿不確定性；因為中國並非國際刑事法院成員國。

國際刑事法院發言人尚未立即回應置評要求。