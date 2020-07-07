制裁林鄭 英外相指會很仔細考慮 第二批名單或要來

英國外相拉布周一（6日）在國會下議院宣布，對俄羅斯、沙特阿拉伯、朝鮮和緬甸的個人和組織實施經濟制裁。跨黨派議員質疑為何制裁名單不包括中國的香港及新疆官員，保守黨議員施志安點名提出應制裁香港行政長官林鄭月娥。拉布稱會基於證據仔細考慮，正處理第2批制裁名單。

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據光華網今天報道稱，保守黨議員促制裁林鄭，英外相稱會很仔細考慮。消息說，英國外相拉布稱正仔細考慮是否制裁香港及新疆的官員。

英國首次根據《馬格尼茨基修正案》，制裁49個個人或組織，該法授權英國政府禁止受制裁者入境英國、通過英國銀行進行資金轉移或從英國經濟中獲利，並允許當局凍結受制裁者的個人資產。

施志安問到名單為何沒有涵蓋香港或新疆官員，他問英方是否準備好無論對象是誰及他們的地位，“即使意味從林鄭月娥開始（制裁）”，又稱知道林鄭的家人享有英國護照特權。工黨議員布賴恩特亦強烈敦促拉布考慮另一項包括鎮壓民主、集會和言論自由權利的條款，非常仔細地考慮林鄭應不應列入榜單。拉布沒有排除制裁林鄭的可能，稱會非常仔細地考慮，強調當局正制訂第2批制裁名單。

拉布透露，他將再與五眼聯盟的外長通電話，討論協調未來的制裁對象。據指，澳大利亞考慮類似的立法，美國則制訂了有250個個人及實體的制裁清單，加拿大則有70個制裁對象。

據該報道，美國國務卿蓬佩奧歡迎英國的舉措，華府將繼續尋求額外盟友及夥伴共同利用所有手段，禁止所有嚴重侵犯人權的對象進入美國及國際金融系統。

報道稱，英國今次的制裁名單包括被指參與殺害沙特異見記者卡舒吉行動的沙特情報高級官員、導致俄羅斯稅務顧問馬格尼茨基死亡的俄羅斯官員、朝鮮國家保衛省和人民保安部等。緬甸國防軍總司令敏昂萊和副總司令梭溫被指策畫針對羅興亞人的屠殺行動，亦受到制裁。拉布強調，制裁目標是一些近年臭名昭著的侵犯人權人士。據俄羅斯駐倫敦大使館說，不能接受俄羅斯聯邦調查委員會主席及一些法官被列入制裁名單，強調俄國保留回應的權利。