屢批中共 自由派學者許章潤被拘 跨省偵辦闖宅帶走 警稱今告知拘押理由 或初以涉“嫖娼”搪塞家屬

據明報報道，中國內地知名法學家、北京清華大學法學院教授許章潤昨日被北京和四川警方采聯合行動，從北京昌平的家中帶走。警方以涉嫌“嫖娼”為由搪塞許的家屬，具體所涉罪名不詳。

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據明報今天報道稱，許章潤近年來持續批評中國的政治體制及最高國家領導人的文章，在海外廣泛流傳，這引起當局關注和憤怒。多名知情人士對明報指出，許章潤是在書房被警方帶走，當時僅有保姆在場。知情人士稱，前往扣查許章潤的警察昨日上午10點分乘多輛警車，先行將許家包圍，隨後約20名警察闖入許家抓人。其中，除了北京本地警力，也包括來自四川成都公安局青羊分局的警察，意味這是一宗跨省偵辦案件。昨晚，許的家屬已在派出所見到許本人，警方稱今日將告知拘押理由。

該報道引據知情人士指：警方初以涉“嫖娼”搪塞家屬。成都市公安局青羊分局前年年底曾對成都秋雨教會進行大抓捕，抓走教會主任牧師王怡及其他教會骨幹。去年底，王怡因煽動顛覆國家政權罪和非法經營罪一審獲刑9年。

許章潤去年被清華大學停職後，多在位於北京北部郊區的家中賦閑。 許章潤被帶走後，知情人士稱，警方最初以涉嫌“嫖娼”搪塞家屬，但這應是託辭。目前，許所涉具體罪名不詳。

據明報，許章潤現年57歲，出生於安徽省廬江縣，擁有法學博士學位。自2000年起，許一直在清華大學法學院任教，先後獲聘擔任副教授、教授、博士生導師。2005年，許章潤被評為“第四屆十大傑出青年法學家”之一。除了教學及從事學術，許章潤也常年就中國社會存在的各種議題公開發言，許也曾在已經被當局取締的“自由派民間智庫天則經濟研究所”擔任特約研究員。2018年，許章潤因發表〈我們當下的恐懼與期待〉引起海內外極大反響。在文章中，許批評中國政治、社會倒退，以不點名的方式批評國家主席習近平獨攬大權。知情者稱，文章發表時，許章潤正在日本訪學，由於患肝癌數年，許可能覺得不需要再浪費時間，故而對當局的抨擊，措辭較以往更為直接。

據明報指許章潤患肝癌數年，措辭更直接。自日本訪學返回北京後，去年3月，清華大學決定對許章潤啟動調查，同時將許停職。學校停止其授課、科研及招收研究生等一切職務。此舉引發民間反彈，包括清華大學數百名校友，以及美、澳、法等國學者聯署公開信，促清華恢復許章潤教職。被清華大學停職後，許章潤收入受限，生計成問題，但仍堅持批評當局。去年底中國爆發新冠肺炎疫情，許章潤2月份再度發表文章〈憤怒的人民已不再恐懼〉，文章稱疫情是人禍大於天災，這場人禍“甚於一場全面戰爭，此可謂外寇未逞其志，而家賊先禍其國”。

據該報道，許章潤最新的文章最近集結成書《戊戌六章》，6月底在美國出版。在書中，許章潤說：“戊戌修憲，開啟邪惡之門，集權登頂之際，恰恰是情勢反轉之時。自此一路狂奔倒退，終至敗象連連。”