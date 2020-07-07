美方呼籲釋放中國知名法學家許章潤

路透社北京消息，美國國務院發言人摩根·奧塔格斯（Morgan Ortagus）7月7日呼籲立即釋放中國知名法學家許章潤。發言人表示，“我們對中華人民共和國對許章潤教授的拘留深表關切。中華人民共和國必須釋放許章潤，並恪守尊重言論自由的承諾。

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曾數度發文針砭時政並重話批評中國國家主席習近平的北京清華大學教授許章潤6日傳出從家中被警察帶走後，據香港電台7日引述消息，許章潤妻子已獲警方通知，許章潤可在12日獲釋回家。據消息，許章潤6日上午被多名警察從北京寓所帶走，指控他涉嫌在四川嫖娼。日前網絡有譴責警方用下作的嫖娼指控抓捕許章潤。

據中央社7日引述消息報道，港媒指許章潤12日可望返家，妻子已獲通知。香港電台稱，許章潤妻子和學生商量後，決定等他獲釋後才公布其他消息，儘可能減少對許章潤的麻煩，並確保他順利回家。該報道表示，許章潤的學生6日下午曾經嘗試向許章潤送藥物，但最終沒有見到他。警方向這名學生表示可以放心，會在24小時內告知家屬如何處理。

據消息，許章潤6日上午被多名警察從北京寓所帶走，指控他涉嫌在四川嫖娼。

中央社說，有北京律師向香港電台表示，如果許章潤12日才獲釋，相信當局是以行政拘留7日的方式處罰他。