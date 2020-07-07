香港國安法 陳日君嚴詞批教廷沉默 質疑難道真收了中共的錢 促闢謠

羅馬天主教教皇方濟各（Pope Francis）5日原定在公開談話關懷香港，卻緊急抽稿，引發質疑。天主教香港教區榮休主教陳日君日前則在臉書上質疑教廷對香港的沉默，“難道真的收了中共的錢？”

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據中央社今天報道稱，教廷對香港沉默，陳日君質疑：難道真收了中共錢。

據該報道，中國通過“港區國安法”後，香港的自由人權處境備受全球關注，教宗方濟各（Pope Francis）原定於當地時間5日在公開談話關懷香港，講稿也已寫好發出，卻在致詞前一刻緊急向媒體抽稿，讓義媒質疑“中國連教宗的喉嚨都掐住了”。

中央社說，陳日君4日在臉書（Facebook）撰文，回顧他在2019年7月3日為了教廷公布的中國神職人員牧靈指導文件前往羅馬覲見教宗一事。他並在文中寫道，大眾的自由和宗教的自由是分不開的。在中國大陸沒有宗教自由，是因為人民都沒有自由；宗教失去自由，也就沒有能力幫助人民爭取自由。香港喪失自由，教會也不會倖免；教會失去自由，也沒有能力和人民一起維護香港的自由。

據陳日君並質問，“整個社會面對大是大非的抉擇，教會能避免抉擇嗎？能為了苟安而“躲”在自己“窩”里嗎？絕不可能，絕不應該”；“為什麼在萬國的怒吼中就沒有梵蒂岡的聲音？難道真的收了中共的錢？為什麼不行出來闢謠？”

該報道稱，針對中梵協議一事，陳日君在文中指控教廷國務卿帕洛林（Pietro Parolin）控制教宗，“一手包辦”完成了在中國謀殺天主教的三步曲。”據陳日君表示，帕洛林鼓勵地下教會簽名參加愛國會，成為獨立自辦教會、裂教的分子；任由中共政府把地下的聖堂充公，歸入地上教會，不再容忍地下神職在私人家裡為教友舉行彌撒，不論地上、地下，十八歲以下就不準入聖堂，不準參與任何宗教活動。

據陳日君並稱，教廷再不會祝聖地下主教，“地下教會就會自然滅亡（或只能存在在“墓穴”中）”。

據悉，梵蒂岡官方網站沒有關於中國或香港的新近消息。