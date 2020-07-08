繼印度日前宣布刪除抖音、微信等59個中國最流行的應用軟件後，美國總統特朗普周二在媒體採訪時表示，正在考慮禁止在美國使用抖音。

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在電視節目主持人Greta Van Susteren就此問及特朗普的立場時，特朗普表示，“我們正在研究”禁止使用抖音軟件的可能性，他補充說這是美國政府的選項之一。

特朗普又一次揭露中國最初隱瞞新冠疫情，他指中國給美國和世界造成的這一傷害，是一個“恥辱”。

抖音內容大多幽默，音樂、舞蹈居多，動感極強的短視頻軟件，頗受年輕人歡迎。抖音應用屬於中國字節跳動公司，在美國和其它西方國家非常流行，成為中國以外排名第一的中國社交媒體平台。今年頭三個月，抖音下載量多達3.15億次。。

特朗普的說法與稍早時候美國國務卿蓬佩奧的表態遙相呼應。蓬佩奧星期一晚間在接受福克斯新聞頻道專訪時表示，美國“正在研究”禁止中國社交媒體應用，其中包括抖音。蓬佩奧並說，“我不想先於總統透露這一消息，但我們確實在研究此事。”

美國指責抖音處理用戶數據的方式存在國家安全問題。根據中國安全法，所有中國企業必須對中共控制的情報工作提供支持和合作。

抖音經常被迫出面解釋與中國的關係，彭博新聞社引述抖音發言人說：“抖音公司有一位美國的首席執行官和數百名僱員”。

這位發言人稱，抖音“從未向中國政府提供其用戶的信息，假如中國政府提出這樣的要求，抖音也不會答應。”抖音(國際)之前曾經表示，公司所有的數據中心都設在中國境外，美國用戶的數據全存放在美國，在新加坡有一個備份，沒有任何數據處於中國法律的管轄之下。

抖音星期一宣布撤離香港市場，理由是北京在香港強行推出港版國安法之後，增加了當地局勢的不穩定性。

除抖音外，另外也有一些包括臉書在內的西方公司因為感受到香港國安法的威脅，宣布暫停與香港當局的合作。

臉書公司發表聲明說：“我們暫停處理香港政府為索取用戶數據而提出的要求。”臉書將“支持人們在沒有恐懼情況下自由表達的權利。”