美國新冠病毒確診人數突破300萬大關

美國累計感染新冠病毒確診病例周三突破300萬大關。不過，美國國務卿蓬佩奧表示，美國與歐盟就重開邊界的談判取得進展。全球新冠肺炎確診病例達到1200萬例。

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法新社報導，美國副總統彭斯周三在白宮宣布，美國已對3900萬人進行新冠病毒檢測，其中，超過300萬人檢測稱陽性，而超過130萬人已經恢復。而據美國霍普金斯大學的統計顯示，美國新冠病毒感染確診300萬9611例，死亡累計達13萬1521例。

在包括紐約在內的地區疫情出現穩定之後，目前美國南方及西部多地的病例遽增，包括德州、佛羅里達州、路易斯安那州和亞利桑那州。

而美國總統特朗普周三在冠狀病毒工作小組召開會議前連番推文，要求讓學生在秋季重返校園，並向美國疾病管制及預防中心“開炮”。 特朗普表示：“德國、丹麥、挪威、瑞典與許多其他國家，學校都複課了，沒什麼問題！”特朗普說，民主黨人認為如果美國學校在11月選舉前重新開放，在政治上會對他們不利。但這對孩子和家庭很重要。如果不重開，（我）可能會砍掉經費！”

另據法新社消息，美國國務卿蓬佩奧周三表示，美國與歐盟就重新開放邊界的談判取得進展。歐盟此前宣布向15個國家的遊客開放邊界，美國被排除在這項名單之外。

另外，全球新冠病毒確診病例達到1200萬例。美國疫情仍然最嚴重，確診達到300萬例，巴西疫情緊隨美國排第二，累計超過100萬人確診，感染者包括總統博索納羅。博索納羅7日上午在當地多家媒體聯合直播中宣布，他本人6日進行的新冠病毒檢測結果為陽性。他表示自己情況良好，正接受治療。

在亞洲地區，菲律賓的新冠確診病例超過5萬例，單日新增確診病例2539例，是菲律賓自疫情爆發以來，單日新增確診病例新高。首都馬尼拉地區超過300個社區有感染病例報告。當局提醒民眾盡量留在家中，不要外出聚集。