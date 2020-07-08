美FBI局長稱習近平主導“獵狐計畫”追查海外異議人士手段令人震驚

聯邦調查局(FBI )局長雷伊（Christopher Wray）日前談中國對美國的影響，指中共總書記習近平主導的“獵狐計畫”，追查在海外對中國政府的政治、人權批評的人，手段令人震驚。

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雷伊7日在華府保守派智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)以“FBI如何應對中國對美國的影響”為題發表演說，其中談到中國政府在2014年實施的“獵狐計畫”。

雷伊指出：“獵狐計畫”鎖定習近平視為“威脅”且人在國外的政治異議者，與指出中國侵害人權的批評者，包括數百名美國公民和綠卡持有者。

雷伊說：中國政府為迫使這些人回國，手段令人震驚，例如，中國政府派員拜訪被點名者住在美國的家人，傳達兩個選項“立刻返回中國，或自殺”。中國還會逮捕其在中國的家人，作為要脅手段。

雷伊呼籲：“若你自認遭中國大陸政府鎖定，且是‘獵狐計畫’可能的對象，請跟當地的FBI辦公室聯繫。”

雷伊說，中國也推動“千人計畫”，有人竊取超過10億美元的商業秘密，已被捕入獄。

雷伊說：過去十年，與中國相關的經濟間諜案增長1300%，平均每10個小時，FBI就會啟動一項與中國有關的調查計畫。如今聯調局正在調查中的5000多件經濟間諜案，約2000件與中國有關。

雷伊說：中國竊取美國的機密資訊，不因疫情大流行放緩腳步；中國外交官透過惡意影響力，運作世界各國支持中國在對抗疫情中的領導地位，有議員被要求提案讚揚中國。

雷伊指出：中國用盡一切方法要成為世界上唯一強權國家，美國民眾應認清中國野心，了解中國無孔不入的竊取美國的資訊，且理解美中存在制度性的根本差異。他同時提到中國還會透過中間人來接觸州長、參議員或市長等有影響力的政治人物，影響美國的政策。