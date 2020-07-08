蓬佩奧指世衛是“最無能的組織”

美國國務卿蓬佩奧周三確認，美國將會退出世界衛生組織，蓬佩奧批評世衛是“最無能的組織”。世衛冠狀病毒特使納巴羅表示，失去美國的支持，全球抗疫努力將大受影響。德國政府發言人周三表示，美國退出世衛將使國際合作受挫。

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美國國務卿蓬佩奧周三表示，美國多年來慷慨資助世衛組織，但世衛處理新冠疫情不力，早年對抗薩斯及埃博拉疫情也“表現不佳”，美國沒有理由繼續支持世衛，蓬佩奧指世衛是“浪費金錢，損及人命”的組織。

美國國務院及駐聯合國官員表示，美國已經向聯合國秘書長古特雷斯提交正式通知，美國將於明年七月六日退出世衛。

據美國當年加入世衛時的條件，美國必須提前一年通知退出決定，期間需繼續履行財政義務。

世界衛生組織冠狀病毒特使納巴羅（David Nabarro）周三受訪表示，美國將於明年7月退出世衛，沒有美國的支持，全球打擊病毒的努力將大受影響。

納巴羅接受英國廣播公司（BBC）第4電台訪問，對世衛的重要財政支持者美國的退出感到遺憾。他警告，疫情在未來6個月將“更加惡化”，而沒有了美國的支持，全球打擊病毒的努力將大受影響。 納巴羅表示：“我很難過，因為全世界正面臨重大的健康危機，過去6個月情況一直很糟，而我擔心=接下來6個月會變得更糟。”

另據法新社消息，德國總理默克爾政府發言人菲茨（Martina Fietz）周三在新聞發布會上說：“新冠病毒全球流行的現狀表明，我們需要更多的國際合作來對抗這種流行病，而不是減少合作。” 她說：“世衛組織的工作非常出色，特別是在這樣的特殊時期，世衛的支持和足夠的資金很重要，”她說，美國退出世衛使國際合作“受挫”。