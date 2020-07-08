中國駐港國家安全公署正式掛牌啟用

駐港國安公署使得中國國安人員首次得以在香港公開行動。

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本台RFI法廣今天2020年7月8日周三的法文報道，據中國官方媒體新華社消息，中國在香港特區的國家安全機構已於當天周三早上啟用。這一機構的辦公室被設在一家酒店內（Metropark Hotel）。這棟建築外掛了一面中國國旗和一枚國徽。為了周三的啟用，安全力量封鎖了通往酒店的道路，並在周邊做了重要的安全部署。

這一安全機構的掛牌剪綵儀式於周三一大早舉行，本台RFI記者陳翡敘述說，香港特區政府的代表和警方的代表到場出席。

這一機構的任務是監督地方當局對北京於上周強行推出的國安新法的執行，新法預設懲罰顛覆ˎ 恐怖主義ˎ 分裂主義還有勾結外國勢力。

香港女特首和新任國安署署長出席了開幕儀式。特首Carrie LAM在致辭中表示：這是歷史性時刻，因為，我們一起見證了中國香港特區建立健全國安的法制和執行機制的另一里程碑。反對人士指責香港特首如同北京的木偶。

在經歷了2019年大規模的“反送中”運動後，當局於6月宣布了香港國安法。當地民主派將此看作是一種噤聲的方式。本台RFI香港記者陳翡認為，只有少數人對此感到樂觀，因為，對大多數港人而言，這一新法顯然標誌着他們自由的終結。

其它 / 民主希望在香港的終結