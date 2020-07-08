俄中否決聯合國授權延長救助敘利亞

俄羅斯和中國周二在聯合國否決了敘利亞跨境人道援助授權延期一年的提案。安理會還有三天時間協商一項協議，挽救可能會被撤銷的敘利亞西北兩個關卡。

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據本台RFI法廣記者Carrie今天周三（2020年7月8日）發自紐約報道，與十二月份的情況不同，比利時和德國曾與俄羅斯因在冬季關閉兩處關卡展開過一次較量。這次是延長兩處現有的跨境關卡，自今年一月以來，已有8500輛救援卡車通關。

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由於敘利亞北部地處偏遠，非政府組織預測Covid-19疫情的開始會有時間差，聯合國提出建議增設第三個關卡，但俄羅斯與中國還是使用了否決權，阻止維持這兩處關卡。這也是在敘利亞問題上，俄羅斯自2011年戰爭爆發以來第15次使用否決權。

中國在表決後解釋說，支持維持跨境通過許可，但之所以投了否決票是因為德國和比利時拒絕中國提出的，譴責美國單方面制裁敘利亞的修正意見。

俄羅斯作為阿薩德的盟友，利用否決權威脅安理會。它表示一直想要逐步關閉這些於2014年設立的關卡，讓大馬士革管理人道物資的分配就是其主導意思。但外交界和非政府組織對此認為，這在當前是無法實現的。

莫斯科還提議，在土耳其與Idleb之間只保留一個邊境關卡，對此，安理會應該在今晚前做出決斷。十三個支持提案的國家明白，如果協商太久，俄羅斯與中國可以取消延長跨境授權，阻止所有援助。

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