世衛成立獨立調查小組評估疫情應對 11月提交中期報告

因處理疫情不力受到嚴厲指責的世界衛生組織周四宣布，成立獨立小組(IPPR)，評估世界對新冠病毒病大流行的應對表現。小組由新西蘭前總理海倫·克拉克和利比里亞前總統埃倫·約翰遜·瑟里夫共同擔任主席，預計11月提中期報告。

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法新社報道，世衛秘書長譚德塞周四在日內瓦世衛總部向成員國代表表示，疫情發展至今到了實事求是地反思的時刻。“我們所有人都應該對鏡自省，包括世衛組織，各成員國參與應對這場危機的所有人。他表示，當前最大威脅不是病毒本身，而是全球和國家層級缺乏領導和團結。

譚德塞並表示，病毒在全球大多數地區尚未受到控制，且情況越來越糟，目前全球確診感染超過1180萬例，54萬多人死亡，且疫情仍在加速蔓延。

今年5月首次以視頻方式舉行的世界衛生大會（WHA），會員國通過決議，要求對全球應對疫情所採取的措施進行獨立調查。譚德塞周四宣布，調查小組將由新西蘭前總理海倫·克拉克和利比里亞前總統埃倫·約翰遜·瑟里夫共同擔任主席。譚德塞說，獨立小組的職權範圍待與會員國協商後訂定，並另成立一個獨立秘書處，預計今年11月世衛大會復會時提交中期報告。

5月世衛大會通過由歐盟領銜的提案，要求獨立調查抗疫行動，包括世衛的表現。

而美國總統特朗普嚴辭抨擊世衛對新冠病毒疫情處置不當且偏袒中國，特朗普宣布中止捐助，美國並7日通知聯合國退出世衛，預計2021年7月6日正式生效。

譚德塞周四並未針對美國退出世衛再發表評論，但他先前曾表示，美國一直是世衛長期的慷慨的友邦，希望美國繼續成為世衛的朋友。