美國下令制裁新疆黨委書記陳全國等四名高官

美國下令對新疆維吾爾自治區四名負責人實施制裁，包括中共政治局委員、新疆黨委書記陳全國，以及新疆負責政法及公安的其他高官。

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星期四，美國國務院與財政部根據『全球馬格尼茨基人權問責法』分別公布了針對中共新疆最高官員以及新疆公安廳的制裁措施。美國國務卿蓬佩奧表示，鑒於新疆當局對維吾爾人以及其他少數民族人權的恐怖而系統的踐踏，美國將拒絕這幾位新疆負責人以及他們家人入境美國。

其他制裁措施尚未公布進一步的細節，美國制裁的四人中首要的是中共在新疆的第一把手陳全國，他被美國視為是中共迫害新疆穆斯林政策的鐵腕人物。

其次是曾任新疆自治區黨委副書記，政法委書記，現任新疆人大常委會副主任的朱海侖。

另一位是王明山，現任新疆維吾爾自治區政府副主席，自治區黨委政法委副書記，自治區公安廳黨委書記、廳長、督察長。

以及現任新疆維吾爾自治區公安廳黨委書記霍留軍。

一直以來，美國揭露中國政府在新疆大規模侵犯人權，其主要受害者是維吾爾以及其他穆斯林。

一些人權組織指責中國政府在新疆至少集中關押了百萬穆斯林，他們指責這是“政治灌輸集中營”，但是北京否認這一數據，指稱這是一種“職業培訓中心”，旨在培訓當地人找到合適的職業，從而遠離極端思潮以及恐怖主義。

位於美國的詹姆斯敦基金會日前發表阿德里安·曾茨的報告指出，中國似乎是在“大規模血統-人種控制戰略”背景下在新疆針對少數民族實施強制性的節育政策。

美國政府6月29日呼籲中國立即停止在新疆施行強制性絕育手術。美國國務卿蓬佩奧在發表的文告中聲明指出，根據一份研究報告，中國共產黨在新疆對維吾爾人及其他少數民族實施強制性絕育手術、強制性墮胎，美國希望中國共產黨立即停止這一恐怖的做法。