向中國出賣情報 兩名法國前特工以叛國罪入獄

兩名法國前特工被控向中國出賣情報，法國重罪法庭以叛國罪分別判處兩人8年至12年徒刑。審判過程不公開，此類審判在法國極其罕見。

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兩名男子都是法國國防部直接領導的法國對外安全局(DGSE)前特工，法國對外安全局被視為是法國最神秘的特工機構。兩名被告曾同在反間諜部門工作。星期五，兩人被判定的罪名是：“向外國出賣情報”、“損害國家基本利益”、“與外國暗中勾結”。

皮埃爾-瑪麗 H(Pierre-Marie H)，現年69歲，前國防部公務員，非軍人，被判處12年徒刑，檢察院之前求刑15年，15年是叛國罪最高年限。皮埃爾-瑪麗的妻子同時被判處四年徒刑，緩刑兩年。

亨利 M(Henri M)現年73歲，職業軍人，在中國度過部分人生。被判處8年徒刑，檢察院曾求刑10年。

重罪法庭全由職業法官組成，同時宣布剝奪以上三人公民權10年。

涉案相關信息透露的極少。公訴人星期一在開始審判前聲明：“這是一起涉及外國強權滲透法國情報機關的大案”。隨後要求重罪法庭閉門審判，法庭同意閉門審判。重罪法庭庭長解釋閉門審判的理由：既保護見證人，同時阻止涉及有關國家防衛的信息外泄。

此案已持續幾年。兩名前特工被立案調查後，於2017年12月被臨時拘押。兩人當時已經退休。

20年前，亨利 M被法國對外安全局任命為駐北京官方代表，但被發現與法國駐中國大使館一名中國女翻譯有親密關係後於1998年召回法國。過了幾年，亨利 M退休後，於2003年重新返回中國，並與前述女翻譯結婚。

皮埃爾-瑪麗 H從未有過派駐外國的經歷，他在印度洋一座島嶼上與一名中國情報人員接觸後，在蘇黎世機場被逮捕，當時身上帶着大量現金。

公訴人周一強調，這是一次極其罕見的審判，從控訴罪名到被告身份，以及預防期，都極為罕見。