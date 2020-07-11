鄱陽湖告急 武漢段水位90年最高 三峽大壩加重洪水泛濫？

長江水暴漲，這是武漢武昌江灘的黃花磯上觀江亭7月8日的情景，11日晨起，觀江亭只剩頂蓋露在外面。

鄱陽湖湖區紅色預警，江西告急，武漢觀江亭已被洪水淹沒只露出頂部，漢口、武昌、漢陽江灘實行封閉管理。社交網絡議論紛紛，三峽大壩連日全力泄洪，是否加重了整個長江流域洪水泛濫？

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暴雨持續，大水漫漫，四處告急，長江暴漲迫使三峽大壩全力泄洪。長江流域，自洞庭湖湖口的湖北監利，直到出海口上海，數千公里的江面水位悉數超越警戒線。

根據中國媒體報道，目前最緊急的是江西。中國官方預計鄱陽湖將爆發大洪水，出口水位可能突破1998年的歷史最高水位，當局計畫啟動“長江防洪最後一道保險”—“蓄滯洪區運用”分洪。鄱陽縣一座近33公里的大堤已於9日晚間崩潰，堤內共15個村落全部被淹。鄱陽湖所在地江西受災人數已超過500萬，當局已將防汛急調至最高級。

由於長江、漢江水位持續上漲，連續多日浸泡在大水中的長江武漢段水位11日已超越1931年以來的最高紀錄，武昌觀江亭已被洪水淹沒只能看到頂部。武漢防汛指揮部11日公告，將對漢口、武昌、漢陽江灘實行封閉管理。

長江水文網實時數據顯示，截至11日上午11時，長江武漢段漢口站水位已達28.33米，超警戒1.03米，超越1931年8月19日的28.28米，成為有水文記錄以來新的歷史第六高位。目前，水位仍呈上漲趨勢。

五月底襲擊中國南方的大洪水繼續大幅擴延，北至武漢，南至900公里外的陽朔，從西部的大都市重慶到遠至1600公里以東的杭州，到處洪水翻騰，橋樑淹沒，無數房屋部分或者全部被洪流摧毀。星期五，61年以來首次，杭州附近的新安江水庫全部開閘泄洪，每秒泄洪量達致7800立方米，整個千島湖一片汪洋。

專家對水庫泄洪抱持謹慎態度，四川水文局專家樊曉(音譯)對『南華早報』表示，如果大洪水持續，如同1998年長江大洪水那樣，很難斷定水庫能夠起到有效的作用，它們目前運轉不錯，但一直到目前，它們都未經過歷史性大洪水的考驗。1998年，長江流域爆發大洪水，2000多人喪生。而長江三峽大壩，十年以後才問世。

數周以來，中國政府着重強調如何全力以赴處理新冠病毒，淡化洪災，官媒的報道大多一筆帶過，社交網絡觸目驚心的水災照片不斷被網警刪掉，一直到了7月8日，中國總理李克強視察洪災區，才啟動了全面動員抗洪。

法國世界報11日在相關報道中說，6月中旬以來，人們一直有一個疑問，長江流域的眾多水庫，尤其是巨大的三峽大壩，能經得起大洪水的衝擊嗎？三峽庫區水位可能將達致149米，也就是比警戒水位超出四米。長江水文管理局解釋稱，大壩高度185米，從理論上說水位最高可達175米。不過，官方已從7月1日起，下令開閘泄洪，減輕三峽大壩壓力，然而，泄出的洪水卻在衝擊着周邊已經飽經洪水衝擊的城市和村莊。中國民間環保組織--公眾與環境研究中心創辦人馬軍表示，現在，問題更嚴重的是那些小水庫和老水庫，另外，協調水庫之間的泄洪也是一個很大的難題。

長江流域城市村莊遭水淹，鄱陽湖區防洪壓力巨大，預計將爆發大洪水，除受強降雨影響外，是否與水庫泄洪尤其與長江三峽水庫泄洪有重大關係？中國社交網絡對此有很多猜疑，有網民嘲諷：“下游乾旱時，它蓄水；下游水澇時，它泄洪。承諾八分錢一度的電，到現在也不兌現”。“三峽每秒5.5萬噸的水倒下來，相當於一天往下游傾注了302.3個西湖的水”，“下游不可承受之重!”有人甚至質疑如此泄洪是否置下游百姓生命而不顧？

澎湃新聞11日援引長江水利委員會副總工程師陳桂亞表示，長江委調度三峽水庫自11日起將日均出庫流量從目前的每秒2.5萬立方米減少到每秒2.2萬立方米，他指鄱陽湖湖口距離三峽水庫較遠，再加上鄱陽湖水系自身來水較大，三峽水庫調度對鄱陽湖水位的調蓄作用很有限。

根據中國媒體早先報道，6月28日14時，三峽水庫入庫流量達4萬立方米/秒，是27日14時的兩倍，三峽庫區水位突破限制水位兩米，達147米，為此，29日三峽大壩首度泄洪，長江防總要求將三峽水庫下泄流量上調至日均3.5萬立方米/秒。而7月2日10時三峽庫區入庫流量漲至50000立方米每秒，當日下午2時更猛增至53000立方米每秒。

中國長江流域面臨著特大洪水衝擊，馬軍認為不光光是降雨量，不同地方的降雨強度也非常罕見，他不否認這與異常氣候有關係，但是“目前的大洪水與城市化、工業化也有重大關係”。

一些氣象專家認為，暴雨還將持續，但可能將向東北方向轉移，北京也恐難以躲過。