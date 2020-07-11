長江委水文局繼續發布洪水紅色預警 江西五百餘萬人受災

中國水利部長江水利委員會水文局在當地時間7月11日12時，繼續發布長江中下游幹流九江至湖口江段、鄱陽湖湖區洪水紅色預警，繼續發布長江中下游幹流城陵磯至漢口江段、洞庭湖湖區、大通以下江段、水陽江洪水橙色預警。受洪水影響，長沙橘子洲景區按上級指示和防汛工作要求，於11日下午2時啟動緊急閉園措施。

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受持續強降雨影響，長江中下游幹流監利以下江段、洞庭湖七里山站、鄱陽湖湖口站水位持續上漲。該部門預計稱，未來幾天，城陵磯附近江段仍有0.2米左右的漲幅，蓮花塘站水位將接近保證水位；漢口至大通江段仍有1米左右的漲幅，九江至湖口江段將超過保證水位。水利部長江水利委員會水文局提請長江中下游幹流沿線、洞庭湖湖區、鄱陽湖湖區、水陽江等地有關單位和公眾注意防範。

此外，湖南省水文水資源勘測中心10日晚間再次發布洪水橙色預警指，受流域降雨及水庫下泄流量的共同影響，未來12小時內洞庭湖南縣河段出現超警戒水位0.4米左右的洪水、湘陰河段出現超警戒水位1米左右的洪水。受洪水影響，長沙橘子洲景區按上級指示和防汛工作要求，於11日下午2時啟動緊急閉園措施。據悉，橘子洲是湘江下游眾多衝積沙洲中面積最大的沙洲。

報導指，截至11日10時，湘江長沙段水位已達35.92米，離警戒水位只有0.08米。目前，橘子洲頭的親水平台被全部淹沒，親水平台至洲頭廣場的部分台階已被淹。受洞庭湖頂托和上游來水影響，預計湘江長沙站11日夜間出現洪峰。

另據消息顯示，連日來，位於江西省東北部、鄱陽湖東岸的鄱陽縣遭受持續強降雨襲擊。受此影響，鄱陽湖水系昌江流域水位迅猛上漲，發生超20年一遇洪水，導致鄱陽縣鄱陽鎮問桂道圩7月8日晚發生漫潰。7月9日晚，鄱陽縣昌洲鄉中洲圩由於長時間浸泡也發生潰堤。

根據江西省應急管理廳統計江西各地上報，截至7月11日17時統計，7月6日開始的洪澇災害有南昌、景德鎮、九江、上饒等10個省區市和贛江新區社會事務局共98個縣（市、區，含功能區）521.3萬人受災，緊急轉移安置43.2萬人，需緊急生活救助16.7萬人。官媒央視報導指，該省農作物受災面積455.7千公頃，絕收75千公頃，倒塌房屋403戶988間，嚴重損壞房屋783戶1940間，一般損壞房屋3405戶6515間，直接經濟損失64.9億元，災情還在進一步統計核查中。