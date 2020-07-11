香港民主派初選投票超預期民主派呼籲市民“繼續創造歷史”

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投票從周六中午12時至晚上9時截止，最後完成投票在晚間11時25分。

法新社報道，香港法學學者戴耀廷向記者表示，“香港人民越是被壓迫，他們就越會反抗。”

據組織者稱，投票在當地時間晚上21點截止時，有23萬人參與投票，超出了預期。投票將在周日繼續進行。

一位組織者向法新社表示，“我們已經達到了最低目標，但這還不夠。參加初選的人越多，民主派被認可的合法性就越高。”

一名34歲的選民對法新社說：“根據新的港區國安法，沒人知道下一屆立法會選舉中將允許多少民主派的候選人。”他表示：“政府可能會根據港區國安法取消他們的被選舉資格。”他說：“我珍惜投票的所有機會，希望香港人民能夠向政府表明他們不會屈服。”

《中央社》報道，香港民主派初選投票超預期成為9月選舉的風向標。戴耀廷負責協調民主派初選，投票結束後，他在社群平台臉書上表示，有22萬8983人參與電子投票，按這樣的情況來看，明天整個初選結束可能會有超過50萬人投票。

參與協調民主派初選的立法會前議員區諾軒及民主動力召集人趙家賢晚間會見記者。區諾軒希望，明天晚間投票結束時，投票人數能達全港選民總人數的一成、即約44萬人，他呼籲市民明日繼續創造歷史。 區諾軒並表示，投票人數反映市民對香港（前途）的憂慮。

戴耀廷則說，這次初選有那麼多人投票，估計到9月立法會選舉時，有更多民主派支持者會出來投票，到時候配合策略投票，民主派很可能達到過半數議席的目標。 但他認為，初選越成功，要面對的衝擊會愈大，因為當權者會使出手段打壓，但無論前面還會有多少個高山低谷，他相信香港有一天會進入真正的黃金時代。

周六的選舉原定上午9時到晚間9時舉行，但受到警方前一天晚搜查負責設計這次初選投票系統的香港民意研究所辦公室的影響，投票延至中午12時舉行。初選活動將在12日結束。

香港立法會換屆選舉預定9月6日舉行，泛民舉行初選，以便協調選出代表陣營參選的候選人；初選由民主動力承辦，有公民黨、人民力量、民主黨、社會民主連線、新民主同盟、工黨、本土派等參與。