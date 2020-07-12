全球新增確診感染新冠病毒超過23萬例 再創單日新高

世界衛生組織周日發布的新冠疫情簡報稱，全球在過去24小時新增確診感染新冠病毒23萬370例，創下單日新高。法新社援引官方數據顯示，疫情自7月開始有急劇加速擴散的跡象。美國11日通報新增超過6萬6000例確診病例，總統特朗普當天終於首度戴口罩亮相。

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路透社報道，新增確診病例主要來自美國，巴西，印度和南非等疫情嚴重的國家。上一次單日確診最高紀錄是7月10日，為22萬8千102例，死亡病例維持在每日大約5000人。

到目前，全球累計確診近1300萬例，超過56萬5000例死亡。法新社援引官方數據顯示，疫情自7月開始有急劇加速擴散的跡象。

統計顯示，全球新增確診病例自9日起連續3天創下新高，分別是9日將近22萬起，10日超過22萬5000例，以及11日創下的超過23萬例。

而自7月1日以來，正式通報的新增確診病例將近250萬例，創下疫情自去年12月在中國爆發以來的紀錄。全球通報的確診病例在一個半月內翻倍。

美國目前累計確診病例324萬7782例，巴西183萬9850例，印度84萬9553例，俄羅斯72萬7162例，祕魯32萬2710例。這5個國家的累計確診加起來超過全球確診病例的一半多。

從死亡統計數據來看，歐洲是疫情衝擊最嚴重的一地區，282萬8270例確診病例中有20萬2399人染疫死亡；而疫情最嚴重的國家則是美國，已有13萬4815人死亡。

據美國約翰霍普金斯大學統計，美國11日通報新增超過6萬6000例確診病例，總統特朗普當天終於首度戴口罩亮相。

拉丁美洲與加勒比海是新增確診病例增長最快速的地區，11日通報新增確診超過7萬6000例。美國與加拿大11日新增超過7萬確診；亞洲近4萬例；非洲1萬7500例；歐洲1萬6000例。