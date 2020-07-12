唐山發生5.1級地震後伴隨33個餘震

當地時間7月12日6時38分，中國河北省唐山市古冶區發生5.1級地震。截至12日10時00分，當地共發生餘震33個。經唐山市應急管理局與河北省地震局預報中心聯合會商，分析認為，原震區近期發生5級以上地震可能性不大。目前，震中暫無人員傷亡報告。

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河北省地震局當天發布稱，截至12日10時00分，當地共發生餘震33個，4級以上0個，3.0-3.9級地震0個，2.0-2.9級地震2個，1.0-1.9級地震0個，1.0級以下31個。據了解，此次地震是2006年7月4日河北文安5.1級地震之後河北省內發生的最大的一次地震，也是華北地區近些年最大的一次地震。本次地震發生在唐山老震區，最近的斷層尚未命名，距離約6公里。其它最近的斷層是榛子鎮斷裂，距離約12公里。

統計顯示，1900年以來，本次震中100公里範圍內發生5.0級以上地震29次(含餘震)。其中，震級最大的為1976年7月28日河北省唐山市豐南區7.8級地震(距離約57公里)，時間、空間距離最近的均為1995年10月6日河北省唐山市灤縣5.0級地震，空間距離約6公里。周日，河北唐山5.1級地震登上微博熱搜，截至14時許，該話題達到4.4億閱讀量和9.9萬討論量。

中新社的報導指，此次地震，唐山市震感明顯，承德市、滄州市、廊坊市、雄安新區等地有震感，秦皇島市各縣區、保定市易縣有震感，張家口市赤城縣、蔚縣有輕微震感。截至記者發稿時，暫無人員傷亡報告，河北省地震局在官方網站、微博、微信公眾號及時發布相關信息。對此，河北省政府已啟動三級應急響應。

另據北京市地震局官方微博發布稱，此次唐山5.1級地震造成北京全市有感，其中東部的平谷、順義、通州等地區震感較為強烈，儀器記錄的最大地震烈度為3度，未造成明顯震害和人員生命財產損失。事實上，北京的抗震設防烈度為8度，遠高於此次地震對北京的影響烈度，所以本次地震不會對北京的房屋設施造成影響。