洪水滔天 習近平發聲 恐全面脫貧落空

中國27省陷於大洪水，武漢、南京水位達歷史新高，從未像其前任江澤民或胡錦濤到水災前線親自指揮抗洪並慰問災民的習近平7月12日承認，中國防汛形勢十分嚴峻，要防止民眾返貧。

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中國今年爆發的洪災已持續近一個半月，數千萬人受災，南方多省已成澤國，許多大城洪水在街道穿行，小車像煙盒一樣在街上漂浮，民間不斷發出疑問，“領導人去哪裡了？”與此同時，前任國家主席江澤民1998年中國長江流域遭遇特大洪水時親自赴水災前線指揮、視察的畫面社交網絡四傳。

中國南方發大水，領導人基本按兵不動，官媒報道也相當淡化，網絡上則罵聲不斷，甚至有人發出“官不救民於水，要官為何”的質疑。直到7月6日至7日，中國總理李克強去貴州“考察脫貧攻堅和防汛救災安置等情況”，似乎發出了救災信號。但貴州似乎不是最主要的水災災區？比較蹊蹺的是，李克強視察災情的新聞，社交網絡轉發的很多，官媒並沒有太多報道。有分析指，本屆最高領導人不動，其他領導人都不好動。李克強去貴州旁敲側擊，也算是“難能可貴”。

7月12號，習近平發出指示，他在講話中特意把防洪抗災與脫貧聯繫起來。根據中國官媒央視12日報道稱，習近平對進一步做好防汛救災工作作出重要指示：“習近平指出，近期，長江、淮河等流域，洞庭湖、鄱陽湖、太湖等湖泊處於超警戒水位，重慶、江西、安徽、湖北、湖南、江蘇、浙江等地發生嚴重洪澇災害，造成人員傷亡和財產損失，防汛形勢十分嚴峻。”

習近平講話的落點在後面，“要認真做好受災困難群眾幫扶救助，防止因災致貧返貧。”有分析認為，習近平這樣表述自有另外的意思。2020年是中國政府訂立的“全面建成小康社會”的目標年，什麼是小康社會呢？“全面建成小康社會，標誌性的指標是農村貧困人口全部脫貧、貧困縣全部摘帽。”

習近平多次保證，要在2020年邁入“全面小康社會”的“全面脫貧”目標年，習近平12日要求“防止因災致貧返貧”，是擔心洪災將導致他的目標無法實現嗎？

中國經濟去年及今年因貿易戰、新冠疫情多重因素雪上加霜，不少分析人士懷疑北京難以完成今年全面脫貧，全面進入小康社會的目標。在今年全國人大會議上，李克強在政府工作報告中也迫於形勢，並未一如往年提出明確的經濟增長目標，顯得比較務實。但是習近平6月10日考察寧夏時，重申“決勝全面建成小康社會，決戰脫貧攻堅”。他要在年內實現目標。

這場橫貫中國南方的大洪水，許多人與1998年發生的長江流域大洪水相比，唯一不同的是，當時的領導人江澤民親赴災區慰問，親自指揮抗洪。有分析指出，習近平關心的是自己的政治目標能否兌現，至於像前任江澤民胡錦濤那樣，尤其是前總理溫家寶，只要有大災難，必定出現在現場的親民形象，習近平似乎不屑一顧。