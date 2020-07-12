洪災下中國將應急響應提升至Ⅱ級 鄱陽湖水位突破1998年歷史極值

據中國應急管理部官方微博消息，7月12日16時，鄱陽湖湖口站水位接近22.50米的保證水位，根據《國家防汛抗旱應急預案》有關規定，經會商研判，國家防總決定將防汛Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。同樣在當天，江西省水文局水情處指出，中國最大淡水湖鄱陽湖標誌性水文站星子站12日零時水位達22.53米，超“1998年洪水位22.52米”0.01米，這標誌着鄱陽湖水位突破有水文紀錄以來的歷史極值。

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7月4日以來，長江中下游省份遭受持續強降雨襲擊，江河水位迅速上漲，長江、太湖流域出現強降雨，長江中下游幹流監利及以下江段、洞庭湖、鄱陽湖，江西修水、撫河等212條河流發生超警以上洪水，其中72條河流超保，19條超歷史。太湖維持超警狀態。當地時間11日，江西、湖北4個水文站水位破1998年大洪水極值。

據報導，應急響應級別提升後，中國水利部將進一步加密水情監測和滾動預報頻次，每天不定期進行會商研判，加大對長江、太湖流域的防汛指導力度。國家防總副總指揮、水利部部長鄂竟平周日帶領工作組赴江西抗洪一線指導。目前水利部派出10餘個工作組，協助地方做好防禦工作。同時，派出專家組和暗訪督導組，指導地方把各項防禦措施落到實處。

另據氣象預報顯示，12日、13日，長江流域的降雨略有減弱；14日至16日，受冷空氣影響，降雨將再度加強，烏江、三峽區間、洞庭湖水系西北部、漢江中游、長江中下游幹流附近有大到暴雨。長江中下游各江段未來幾日將相繼出現洪峰。

此外，中新社援引江西省防汛抗旱指揮部秘書長徐衛明此前透露的話報導稱，“6日至8日，鄱陽湖湖口站發生長江水倒灌入鄱陽湖現象，倒灌總水量3億立方米。倒灌結束後，鄱陽湖湖口站、星子站水位分別上漲0.84米、0.84米。”鑒於當前防汛形勢，江西省防汛抗旱指揮部於11日10時將防汛II級應急響應提升至I級。根據各地上報，截至11日16時，鄱陽湖區有100條單退圩堤進洪。

據介紹，鄱陽湖星子站水位5日1時超警戒後，一周左右時間便突破歷史極值，目前水位仍在上漲。統計數據顯示，截至11日17時，7月6日開始的洪澇災害，已導致江西521.3萬人受災，緊急轉移安置43.2萬人，需緊急生活救助16.7萬人，直接經濟損失64.9億元人民幣。據悉，截至7月10日，江西已投入抗洪搶險人力10萬餘人次，其中包括各級黨政幹部、群眾，以及來自江西省軍區、武警、消防的指戰員。