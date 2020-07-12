監獄爆發新冠疫情 加州釋放萬名囚犯

美國加利福尼亞州監獄爆發嚴重新冠疫情，8000名囚犯將在8月底前提前釋放，加上早前已經提前釋放的2100名囚犯，疫情爆發以來，加州監獄已經減少了約1萬名囚犯，約佔全州囚犯總數的10%。

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這一史無前例的舉措，旨在阻止新冠病毒在該州監獄內傳播。截至7月10日，加州監獄內有2320名囚犯確診新冠肺炎，31人死亡，監獄員工也有719人確診。

加州懲教局根據州長紐森(Gavin Newsom)的決定發布通告：刑期還剩180天或以下的囚犯將在第一輪釋放，約有4800人。此外還將審核居住在容納大量高危患者的八所監獄中刑期還剩不到一年的囚犯，包括唯一關押死刑犯人的北加州聖昆汀（San Quentin）監獄。

通告稱，囚犯因家庭暴力或其它暴力犯罪入獄則不符合提前釋放條件，需要註冊為性犯罪者的囚犯或有暴力犯罪高風險的囚犯也不在此列。所有囚犯在釋放前7天內將接受新冠病毒檢測，懲教局與地方執法機關和其它機構合作，幫助囚犯重新回到社區。

《舊金山紀事報》報道說，舊金山加州大學醫學教授威廉姆斯（Brie Williams）稱這一消息是“好消息，也是非常重要的第一步。”6月中旬，威廉姆斯與其他幾位加大教授敦促加州減少聖昆汀監獄一半囚犯。她強調，重要的是釋放年長和患有慢性病，以及居住在類似聖昆汀監獄這樣的老建築內的人。

加州一些議員和維權者上周在聖昆汀監獄集會，要求紐森州長釋放更多囚犯。紐森批評那些未經思量就要求釋放囚犯的人，他說：“這是嚴肅的事，需要嚴肅對待。這些案例中的每一個都是嚴峻的，具有挑戰性的。這項工作有深刻的緊迫感，也伴隨着深刻的責任。”