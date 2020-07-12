貴州公交墜湖：司機因拆除承租公房不滿實施犯罪 事發前飲酒

中國貴州安順市公安局7月12日通過官方微信通報此前發生的公交墜湖案件詳情指，公交車司機張某鋼對申請公租房未獲得且所承租公房被拆除不滿，曾流露出厭世情緒，喝酒後駕駛公交車衝入水庫。經偵查查明，張某鋼以危險方法危害公共安全的行為涉嫌嚴重刑事犯罪。

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當地時間7月7日，貴州安順市一輛車牌號為貴G02086D的2路公交車墜入湖中，經全力搜救，共搜救出37人，其中16人受傷，包括司機在內的21人死亡。警方的調查通報指出，犯罪嫌疑人張某鋼，男，52歲，安順市西秀區人，離異，案發時系安順市公共交通總公司一車隊駕駛員，已在案件中死亡。通報稱，“關於網傳張某鋼女兒因高考失利投湖自殺的調查情況。經查，張某鋼無女兒，僅與前妻育有一子，今年25歲。網傳內容為謠言，公安機關已立案調查”。

通告稱，“2016年，張某鋼與妻子離婚後，租住其姐姐女兒的房子，戶口也寄搭於其姐姐處。經調查走訪，張某鋼常感嘆家庭不幸福，生活不如意。張某鋼在西秀區柴油機廠（後更名為西秀區釀造機械廠）工作時分到一套40平方米自管公房，為自管公產承租人，2016年列入棚戶區改造。根據《國有土地上房屋徵收與補償條例》規定，2020年6月8日，張某鋼與西秀區住建局簽訂了《自管公房搬遷補助協義》，協議補償72542.94元，未領取。張某鋼還申請了套公租房，未獲得。7月7日上午8時30分許，張某鋼來到他所承租的公房處，看到該公房將被拆除。8時38分，張某鋼撥打政務服務熱線，對申請公租房未獲得且所承租公房被拆除表示不滿。”

通報指出，“案發經過，7月7日上午8時50分，張某鋼電話聯繫對班司機，提出要提前交接班（正常交接班為中午12時）。8時52分，張某鋼回到住處。9時4分，張某鋼在住處附近煙酒店買了白酒和飲料。後將白酒裝入飲料瓶，然後用黑色塑料袋帶着前往交接班。10時55分，張某鋼與對班駕駛員在安順客運東站完成交接班。11時2分，張某鋼駕駛號牌為貴G02086D的安順市2路公交車從客運東站出發，11時37分到達火車站終點站，乘客全部下車。11時39分，張某鋼通過微信語音聯繫其女友，流露出厭世情緒。11時47分，張某鋼駕駛公交車從火車站出發。12時9分，張某鋼趁乘客到站上下車時，飲用了飲料瓶中的白酒。12時12分，張某鋼駕駛公交車行駛至西秀區虹山水庫大壩時，先是降低車速，躲避來往車輛，後突然轉向加速，橫穿5個車道，撞毀護欄，衝入水庫。”案件後果。案件導致公交車上，包括張某鋼在內21人死亡，15人受傷。