世界衛生組織前往中國為進行病毒源頭調查打前站的兩名專家已經抵達北京。一名是動物醫學專家，另一名是流行病學家。中國方面對他們的到來極為低調。《南華早報》報道說，中國方面對這兩位專家的到來沒有做出任何錶示，中國媒體也沒有任何相關報道。他們計畫在星期六開始工作，但是到星期天外界對兩位專家的名字、他們的旅行安排以及他們的工作議題都一無所知。

廣告 繼續瀏覽後續

連中國國家疾控中心等對口機構也沒有對兩位專家與中方專家之間的活動安排提供隻言片語。只有美聯社報道了兩位專家在周六和周日分別抵達北京的消息。

中國外交部發言人華春瑩在周一記者會上回答記者提問時才確認了兩位專家已經抵達中國的消息。華春瑩說：“經過雙方的協商，中國政府同意世衛組織派專家來北京同中國的科學家和醫學專家就新冠肺炎病毒溯源科學合作有關事宜進行合作與交流。”

聯合網報道，華春瑩顯然在盡量淡化兩位專家為病毒源頭調查做準備的使命，把他們的任務說成是“就新冠肺炎病毒溯源科學合作有關事宜”與中國科學家“進行合作與交流”。

同一消息報道說，華春瑩在病毒源頭問題上以平淡的語氣說，“我們與世衛組織有基本共識，那就是溯源是一個科學問題，應該由科學家在全球範圍內開展國際科學研究與合作。”

她還特意表示，“溯源是一個持續發展的過程，可能涉及到多國、多地，世衛組織將根據需要對其他國家和地區也進行類似的考察。”

全世界都非常清楚，這次全球病毒大流行最早起源於中國武漢。美國、澳大利亞等許多國家一直在呼籲國際社會對武漢的病毒來源進行獨立的國際調查。但中國堅決拒絕這一國際要求，並刻意把病毒來源國際化，先後指稱病毒來自美國、意大利、伊朗等。

綜合國際媒體的報道，兩位專家這次去中國的任務是與中國衛生官員和科學家一起合作，為世衛組織安排一個規模更大的國際特別小組到中國進行調查做準備，使有關病毒來源的調查能夠在更加透明和更多合作的環境中完成。

但是，美國上周宣布退出世衛組織，顯然削弱了世衛組織在這次調查問題上與中國進行談判的地位。南華早報引用曾經擔任世衛組織顧問的法律和健康專家戴維·費德勒（David Fidler）的話說：“缺少了美國對世衛組織的支持，世衛就沒有了籌碼。世衛將不得不按着中國政府和中共確定的步調跳舞。情況會很困難。”

美國是世衛組織最大的捐款國，每年給世衛提供大約4.5億美元的經費。

但中國人民大學國際事務研究所所長王義桅的看法有所不同。他認為美國的退出反而會促使中國與世衛合作。

《南華早報》引用王義桅的話說，“沒有美國，人們可以對中國有更多的期待，包括在病毒來源調查、疫苗研發、在應對疫情等面進行合作。”