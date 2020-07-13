中印邊境衝突後中國app公司遭禁用 印度加碼尋求司法反抗禁

中印邊界危機後，印度最近禁用59款主要是中國的移動應用之後，印度政府已經請求一家地方法院阻止任何中國公司獲得禁止政府採取這項行動的禁制令。

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據路透社稍早消息，印度政府請求法院阻撓中國公司對APP禁令發起挑戰。該報道根據兩名消息人士和法律文件，政府已向西部的拉賈斯坦邦高等法院提交了中止訴訟手續的申請，表明政府預計其中一家或多家公司將對印度電子和信息技術部的禁令提出挑戰。

在印度最近禁用59款主要是中國的移動應用之後，印度政府已經請求一家地方法院阻止任何中國公司獲得禁止政府採取這項行動的禁制令。印度上月禁止了數十款中國應用，包括字節跳動旗下非常流行的視頻分享應用TikTok，阿里巴巴的UC瀏覽器和騰訊的微信。印度稱這些應用“對該國的主權和完整構成威脅”。

印度的律師表示，此類申請通常是為了防止法院在未聽取政府意見的情況下做出有利於公司的裁決。其中一位消息人士稱，該申請已於周五提交。據這份由印度副總檢察長Rajdeepak Rastogi簽署的法庭文件顯示，“在聽取申請人(政府)的意見之前，不要採取任何行動。”據文件稱，禁止這些應用的命令是為了“維護印度移動和互聯網用戶的利益，確保印度網絡空間的安全和主權，”路透見到的文件稱。

該報道稱，目前尚不清楚印度政府為何接洽拉賈斯坦邦的這家法院，以及是否有計畫在其他地方提出類似的訴求。