或專攻台灣先進兩棲攻擊艦密照曝光

專為中國海軍打造的第一艘075型兩棲攻擊艦4月發生冒煙意外事故，外界推測恐延遲交船時間最新照片顯示，中國海軍首艘075艦艤裝工作接近尾聲。外界認為，這種兩棲攻擊艦作戰目標就是“登陸台灣”！有網友還曬出075型首艦進行洗消作業演練的照片，推斷即將進行首次海試，搭載“殲18”戰機後就可成為中型航母。

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據自由時報報道稱，中國075兩棲攻擊艦最新照片流出！據稱目標為登陸台灣。消息稱，075兩棲攻擊艦首艦最新照片在中國網絡流傳。據中媒《多維新聞》12日報導，最新照片顯示，中國海軍首艘075艦艤裝工作接近尾聲。外界認為，這種兩棲攻擊艦作戰目標就是“登陸台灣”！

075型兩棲攻擊艦滿載排水量可達3.5萬噸到4萬噸，可以搭載20架各型直升機，同時設有塢倉，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母艦，自身防禦系統採取中國自產“紅旗-10”近程防空飛彈和“萬發炮”近程防空系統，可彌補解放軍現有水面艦艇直升機運作能力不足的缺點，大幅提高立體登陸，兩棲攻擊和多樣化任務能力。

075型兩棲攻擊艦1號艦在去年9月下水，不料，卻在今年4月11日進行艤裝工程時意外發生火警。《多維新聞》說，據稱原因與焊接不當操作有關，不過船廠僅耗時半天就清洗完煙跡，預料不會對艦體產生實質影響。該報道中說，對於075的命名，中國海軍發言人程德偉此前說，根據軍方規定，巡洋艦、兩棲攻擊艦及以上級別艦艇以行政省和直轄市命名。猜測認為，075或被命名為北京艦、上海艦。

報道引述《多維新聞》分析指，中國海軍建造075，一般認為，其短期目標是大幅提升這支軍隊的垂直登陸作戰能力，因而作戰目標也被認為是登陸台灣。同時，網友還曬出075型首艦進行洗消作業演練的照片，推斷即將進行首次海試，搭載“殲18”戰機後就可成為中型航母。