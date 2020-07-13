桂民海案 林黛安判無罪 官復原職否未知

瑞典一家法院s周五對前瑞典駐華大使林黛安在爭取香港書商桂民海獲釋過程中安排的一次會面是否存在越權行為一案做出無罪裁決。消息未提檢方是否上訴，以及林黛安是否回到外交部任職。

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據美國之音稍早報道稱，瑞典前駐華大使被判無罪，法官認可營救桂民海過程。瑞典一家法院周五對前瑞典駐華大使林黛安在爭取香港書商桂民海獲釋過程中安排的一次會面是否存在越權行為一案做出無罪裁決。

瑞典外交部在2019年1月認為，林黛安（Anna Lindstedt）在沒有得到授權的情況下安排安排了這次會面違反了外交部的紀律，隨後便撤換了駐華大使。林黛安的罪名是“與外國勢力談判時任意行事。”如果罪名成立，最高可判處6年徒刑。但是，檢方要求緩刑。

據該報道，斯德哥爾摩地區法院拒絕了對她的指控，認為林黛安當時的做法符合大使的使命。法院的裁決指出，參加那次會見的兩名商人不能夠被認為是外國勢力的代表。法院的判決書說：“整體而言，判決的依據是，在與外國勢力的談判中並不存在任意行事犯罪所需要客觀條件”。

英國廣播公司BBC的報道說，林黛安在法庭上表示：“站在法庭上受到危害國家安全罪的指控，不說很奇怪，也讓人感到不真實。”

檢察官認為，林黛安的安排這樣的談判違反了瑞典的對外政策。林黛安否認自己有任何錯誤，但她沒有公開講話。

林黛安是瑞典200年來第一位受到這樣指控的大使。她被撤職後仍然留在外交部工作。

據美國之音，桂民海是瑞典公民。他在香港銅鑼灣經營一家書店期間出版過一本關於習近平情人的書和其它一些關於中共領導人的圖書，引起中共當局的惱怒。今年2月，他被中共當局以向境外非法提供情報的罪名判處了十年監禁。

2015年，桂民海在泰國旅遊期間遭到中國特工綁架，2017年獲釋，但不久再次被捕。桂民海的案子導致瑞典和中國之間的外交關係緊張。

據該報道桂民海的女兒安吉拉表示，林黛安大使曾經邀請她會見兩名沒有透露身份的商人，他們表示願意幫忙營救她的父親。但有種說法是，這兩名商人跟中共有關係。會見地點是斯德哥爾摩的喜來登酒店。在這次會面前，安吉拉一直在為父親獲釋進行活動。據BBC報道，安吉拉回憶說，林黛安告訴她，有兩名商人可能會幫上忙。他們希望在斯德哥爾摩跟安吉拉見面。見面中，有一名商人向她提出了一個要求，如果安吉拉對桂民海被關押的事情保密，桂民海可以被少判幾年。安吉拉說，林黛安大使贊成這個方案，並表示，如果安吉拉繼續公開活動，中國就會“懲罰瑞典”。