法國祭對等原則 減中國飛法航班

出於對等原則，法國決定從本周開始減少中國航空公司飛法國的航班，僅保留中國國航每周一個航班，與法航飛中國的航班持平。

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法新社今天7月13日從法國駐北京大使館獲悉，由於法航往返中國的航班每周只有一班，而中國的航空公司每周卻三次往返中法之間。巴黎出於對等原則，決定將中國飛法國的航班也限製為每周一班。

法新社說，中國首先爆發冠狀病毒Covide-19疫情。由於擔心病毒傳染，中國當局在三月底，大幅減少了中國與世界各地相連的航班。

不過，中國當局自6月8日以來，允許包括法航在內的多個外國航空公司，每周可以有一個飛往中國的航班。

而中國三家主要航空公司：國航，東航和南航，卻可以分別飛往法國，也就是每周共有三個中國航班飛法國。這與法航的每周一個飛中國航班嚴重不對等。特別是法航也因疫情而受到重創。

因此，法國駐中國大使館說，在情況沒有改善之前，我們已從上周五開始實施雙方對等原則。具體而言，就是每周取消兩個中國航空公司飛往法國的航班。

周一從網上公布“航班時刻表”來看，中國東航和南航本周飛往法國的航班已取消，但中國國航北京飛巴黎的航班仍被保留。

6月初，在華盛頓威脅暫停中國航空公司飛美國的航班之後，中國當局宣布允許極少量的國際航班飛往中國。

但事實上，中國當局還規定，凡外國航空公司在飛往中國之前，須事先獲得抵達城市開放綠燈，這讓外國航空公司飛往中國的程序變得更加複雜。