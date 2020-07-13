法國2情報員對中國泄密 極密審後各領刑8年與12年

兩名法國前情報幹員因傳遞機密給中國被定罪，法國法院分別判處兩人8年和12年有期徒刑。據消息稱，涉案人在印度洋一座島嶼與中國聯絡人見面之後，在瑞士蘇黎世機場被捕，當時身上帶有現金。

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據法新社周日報道，法國2情報員對中國泄密，各zao判刑8年與12年。這兩人曾替隸屬法國國防部的對外安全總局（DGSE）工作，巴黎的法院以極機密方式審判後，於10日判決有罪，罪名是與外國勢力「分享情報」。

據法新社說，69歲的皮耶-馬璽．H.（Pierre-Marie H.）被判12年有期徒刑，73歲的翁席．M.（Henri M.）則被判8年徒刑。皮耶-馬璽．H.之妻因隱匿罪名被判4年有期徒刑，緩刑兩年。皮耶-馬璽．H.和翁席．M.目前皆已退休，兩人於2017年12月遭受指控與拘禁，但後來獲準保釋。

據該報道，1997年，翁席．M.奉命派駐北京，擔任法國大使館二等秘書，但1998年就因與大使館的中國口譯員有染而被調回法國。數年後他便申請退休，並於2003年回到中國，與先前與他傳出緋聞的口譯員結婚，在海南島共組家庭。

法新社說，皮耶-馬璽．H.從未派駐海外，但根據媒體報導，他在印度洋一座島嶼與中國聯絡人見面之後，在瑞士蘇黎世機場被捕，當時身上帶有現金。