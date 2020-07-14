中國學校圖書館掀大清理運動 維尼圖書卻安在

中國近日清理全國中小學圖書館中“非法和不適合”書籍。學者吳強說，這是文革後，中國首次出現的全國性清理圖書館行動，因為對當局來說，“爭取年輕人的腦子”是當前最重要事情之一。中國至少30個省市的學校已經展開清理行動，數十萬本書籍被移出圖書館。稍早的報道指遭清理壞書被焚毀。

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據中央社今天報道說，爭取年輕人的腦，中國校園展開圖書館清理運動。消息說，中國教育部2019年10月曾發布“關於建立全國中小學圖書館圖書審查清理專項行動的通知”，要求清理校園中“非法”和“不適合”的書籍。

該報道引述路透社近日消息，中國至少30個省市的學校已經展開清理行動，數十萬本書籍被移出圖書館。消息指出，教育部的通知並未列出需清理書籍的書名，但指“非法書籍”包括：破壞國家主權或領土統一；破壞社會秩序和社會穩定；違反中共的指導方針和政策；抹黑或誹謗中共、國家的領導人和英雄的書籍。而“不適合書籍”則有：不符和社會主義核心價值觀；有不同世界觀、生活觀和價值觀：宣揚宗教教義和教規；提倡狹隘的民族主義和種族主義書籍。

另外，過時、破舊和盜版書籍也在清理範圍內。

路透社引述一名中學教師表示，他們從4月下旬開始清理工作，7天里每天開會5到6個小時，瀏覽了上千個書名，並找到約100本符合地方政府指引的書籍，將它們移除並填表上報。

這名老師說，被移除的書籍包括文革時期的連環畫、基督教和佛教等宗教書籍，還有著名小說家歐威爾（George Orwell）探討極權主義的作品“1984”和“動物農莊”等。

江西一所學校5月在官方微博帳號上發文稱，檢查和清理書籍是一項精密而枯燥的工作，但他們肩負著澆灌祖國花朵的重任。

報道還引述前北京清華大學政治學者吳強指出，這是文化大革命以後，中國首次針對圖書館採取全國性行動。

2019年底，甘肅省鎮原縣圖書館高調在館前“焚書”，新聞稿指對館藏中的非法出版物、宗教類出版物，特別是含有“傾向性”的文章書籍、圖片、影像等內容，全面下架和銷毀。此事引發外界側目。

該報道稱，而日前港區國安法生效後，香港公共圖書館也將前香港眾志秘書長黃之鋒、公民黨立法會議員陳淑莊和本土理論學者陳雲的書籍下架覆檢，令人擔心言論自由將受限制。“反送中”抗爭爆發後，中國官媒曾多次抨擊香港的教育體系，並指香港缺乏愛國主義教育，才導致抗爭出現。

吳強說，對中共而言，“爭取年輕人的腦子，是最重要的事情之一”。

中央社說，不過中國的審查制度並非一成不變。據報道指出，教育部發布的“2019年全國中小學圖書館（室）推薦書目”中，赫然可見“小熊維尼”。此前，小熊維尼一度被指身形神似中國國家主席習近平，而讓這4個字成為敏感詞，2018年迪士尼電影“摯友維尼”也未能獲准在中國上映。