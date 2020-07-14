林鄭對抗第三波疫情左支右絀還不忘將40萬港人DNA送中

特首林鄭月娥13日晚宣布新的防疫措施，但同時不忘將40萬港人的DNA透過所謂免費計畫“送中”。

然而，根據蘋果日報報道，香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀錶示，DNA數據是一項相當重要的資產，希望市民明白風險，“有時免費的東西，可能是最貴的”。感染及傳染病專科醫生曾祈殷亦指，深喉唾液確實可抽取出相關人士的DNA，認為政府應讓市民選擇在香港還是深圳作化驗。

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林鄭表示，現在是時候加強在社區之檢測，以尋找隱性帶菌者。

香港特首林鄭月娥在第三波疫情肆虐多日後終於在13日晚上宣布新一輪防疫措施，包括晚上六時之後禁止所有餐廳堂食服務、立法要求市民乘搭公共交通工具時要必須戴口罩，違例可被罰款5000元、“限聚令”重新收緊至4人、海洋公園和迪士尼在內的12類處所要重新關閉，當中包括戲院和健身室。

但林鄭同時在臨時召開的記者會宣布，在深圳市政府“大力協助”下，安排兩間深圳公司為港人檢測病毒，最快本周開始，且優先為高風險群組包括安老院員工等逾40萬人檢測，費用全免，由防疫抗疫基金支付，支出“數以億計”。

然而，根據蘋果日報報道，香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀錶示，DNA數據是一項相當重要的資產，希望市民明白風險，“有時免費的東西，可能是最貴的”。感染及傳染病專科醫生曾祈殷亦指，深喉唾液確實可抽取出相關人士的DNA，認為政府應讓市民選擇在香港還是深圳作化驗。

林鄭表示，現在是時候加強在社區之檢測，以尋找隱性帶菌者，減少傳播風險，並指政府有能力由下月開始每日做到8千個檢測。另為增加檢測量，林鄭指已安排兩家私人機構提供檢測服務，均是深圳公司，“差不多洽商了七七八八，儘快啟動他們那一套，每日可以做好多檢測的測試”。並指高風險群組“優先”接受兩內地機構檢測，包括安老院數萬名員工、食肆員工、的士司機及物業管理員工。4組別估計人數已逾40萬。

林鄭指措施最快由本周內開始，首個檢測群組是安老院舍。有關檢測費用由防疫抗疫基金支付，市民毋須付費。林鄭指支出應“數以億計”，又指十分感謝深圳市政府大力協助、安排兩公司為港人進行檢測，又稱是為了減低港人作病毒檢測之費用。

記者會上，林鄭未有透露兩間深圳公司名稱，僅指兩公司已在香港營運一段時間、“但並非從事這種工作”，但在大陸及海外一直做檢測工作，又硬銷謂該公司每日為澳門作超過1.5萬個測試，“應該可以給予我們很大的信心。”

林鄭指作上述安排，是因為市民不想檢測成本太貴，故先由政府資助今次社區檢測，“令提供檢測的機構有個經驗，以後落戶香港，對將來普羅大眾要用這個檢測很有好處”。雖然她指最快由本周內開始，惟如何傳送檢測樣本，雙方仍商討中，也沒有詳細解釋港人資料送到內地、涉及生物特徵，甚至DNA資料等敏感私隱問題，強調“我們很歡迎同他們合作”，稱或需要外判或購買有關服務。

林鄭續指，病毒可能會長期存在，“第日通返關、要健康碼又好，要有travel corridor（旅遊走廊）、travel bubble（旅行泡泡）又好，各國都系要求健康碼，所以需求系大。”

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀指，在已發展國家，DNA數據是一項相當重要的資產，取得40萬港人DNA資料是十分龐大的數目，對將相關DNA資料直送大陸“有很大保留”，希望市民明白相關風險，不要因免費而毫不猶豫參與，“如果市民好像我那麼對私隱有憂慮，可以選擇私家醫生或者私人化驗所做……有時免費的東西可能是最貴的”。

馬仲儀指留意到工聯會會長吳秋北早前曾以港區全國人大代表的身份，致函中央，尋求中央派遣醫療隊伍或認證機構，為全港市民進行武漢肺炎檢測，惟林鄭至今未公布兩間機構詳細資料、運送方式及兩地化驗報告相融性等問題，直言：“就算盧寵茂醫生有份深圳的醫療報告，他返回香港時都會找人再寫，我們看不懂簡體字。”

她又指，如涉及要運送樣本到大陸，以嚴格標準運送可能成本會很大；標準太寬鬆又擔心出現打翻、泄漏等問題，“到時影響國家安全又違反國安法”。她認為就化驗業界和檢測方便度來說，港府都應優先考慮本地私人化驗所，公開他們整體的檢測能力，因如安排在港化驗，有問題也可快速追蹤。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，相信國內的檢測準確度與香港相若，可能只是抽取的樣本不同，方便度來說應該都是沿用深喉唾液，但不知道運送時間和方式，“最理想（吐出後）要3、4個鐘內就做分析。”他又指深喉唾液確實可抽取出相關人士的DNA，認為政府應給予市民選擇是在香港化驗所做還是在深圳進行。

專家憂深圳檢測如用鼻咽拭子或出現“假陰性”

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，社區正面對疫情爆發，現時展開單次性為4類高風險人士進行檢測作用不大，因社會人流持續流動，病毒潛伏期長，“今次check到陰性唔代表下次冇事。”

他又指，香港沿用深喉唾液檢測，未知內地兩間公司用什麼方式檢測，如果選用鼻咽拭子，敏感度可能未如深喉唾液準確，憂出現“假陰性”。他建議當局事前應進行平衡檢測，以確保準確性。